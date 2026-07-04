Кога и къде да гледаме Никола Цолов в основното състезание от Гран при на Великобритания

Младата надежда на България в моторните спортове - Никола Цолов, се насочва към последното действие от състезателния уикенд във Великобритания във Формула 2. Българският лъв, който спечели спринта в Гран при на Великобритания на прочутата писта "Силвърстоун", сега насочва фокуса си към основното състезание в неделя. Там той ще стартира от пета позиция и ще опита още от старта да атакува челните позиции в търсене на нова победа.

Никола Цолов в Гран при на Великобритания: Дата, начален час и ТВ за основното състезание

Цолов зарадва цяла България, след като изглеждаше, че ще завърши втори, но в самия край направи невероятна атака и драматично спечели първото място. Със спечелените точки той си върна и водачеството в генералното класиране при пилотите, като ще опита да увеличи този актив и в основното състезание. В него от полпозишън ще стартира Рафаел Камара, а до него на първа редица ще бъде Алекс Дън. Маини и Билински ще тръгнат от втора редица, докато Цолов е на трета редица - заедно с Интрапувасак.

В кой ден и от колко часа започва голямото състезание на "Силвърстоун" от Формула 2

Пилотите от Формула 2 ще завъртят 29 обиколки на "Силвърстоун" - или общо 170 км (една обиколка е малко под 5,9 км). Състезанието ще се състои на 5 юли, неделя, от 13:15 часа българско време. За състезателя на Campos Racing това ще бъде опит за втора поредна победа в основно състезание, след като миналия уикенд спечели главното състезание в Гран при на Австрия. Цолов има и още две победи в основни състезания този сезон - в Австралия и в Монако.

Коя телевизия ще излъчи състезанието на Никола Цолов във Великобритания

Основното състезание в Гран при на Великобритания от Формула 2 ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. Може да гледате състезанието на Никола Цолов пряко в ефира на Diema Sport 3, а пълна програма на Българския лъв във Формула 2 за 2026 година може да следите в този материал.