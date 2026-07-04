Изненада! Верстапен се оказа по-бавен на "Силвърстоун" от неочакван опонент

Кими Антонели спечели квалификацията за Гран при на Великобритания във Формула 1 за лидера в класирането при конструкторите Мерцедес, изпреварвайки дуото на Ферари - Шарл Льоклер и Люис Хамилтън. Неговият съотборник Джордж Ръсел пък довърши втората редица с четвърто място.

Полпозишън за Кими Антонели и в основното състезание на "Силвърстоун"

Кими Антонели бе най-бърз с първия комплект гуми с обиколка 1:28.385 минути, а неговият съотборник Джордж Ръсел изоставаше с 0.096 секунди на второто място. Последният избегна тежък инцидент в първата квалификация, когато излезе от трасето и колата се запъти към огражданията, но британецът избегна катастрофата и продължи напред.

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Антонели подобри времето си до 1:28.111 минути с втория комплект гуми и спечели квалификацията, но неговият съотборник бе изпреварен от двата болида на Ферари. Шарл Льоклер ще стартира втори с 0.175 секунди пасив, а победителят от спринтовата квалификация Люис Хамилтън ще започне трети и до Ръсел.

Хаджар бе по-бърз от Верстапен

Голямата изненада в квалификацията дойде от Ред Бул, където Исак Хаджар на практика бе по-бърз от Макс Верстапен във всяка сесия и финишира пети, а негов съперник на трета редица ще бъде Ландо Норис от Макларън. Верстапен остана седми и ще започне редом до Оскар Пиастри.

Гран при на Великобритания започва в неделя от 17:00 часа българско време. По-рано днес Кими Антонели спечели и спринта.

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