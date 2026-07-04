Никола Цолов след триумфа в спринта: Разкрихме печелившата стратегия

Българския лъв Никола Цолов спечели спринтовото състезание от Формула 2 на Гран При на Великобритания, въпреки че предварителната цел пред него и Кампос Рейсинг е била място сред първите петима. Младият пилот стартира от шеста позиция и направи впечатляващо състезание, като в последната обиколка изпревари първия във временното класиране за титлата Габриеле Мини.

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"Не очаквахме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5. Направих добър старт, бях агресивен и стигнах до третото място. След това беше сложно да изпреваря Габриеле, който се защитаваше добре, но в крайна сметка спечелихме пета победа за сезона. Направихме добра крачка от вчера до днес", каза Цолов за Диема Спорт.

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Българският състезател разкри още, че заедно с отбора му планират да използват стратегия с меки гуми в началото на основното състезание, преди да преминат към твърди в по-късен етап на надпреварата.

"Ако е сухо, планът е да започнем с меките гуми и после твърди. Днес стратегията ни проработи и ще опитаме да го повторим утре", сподели новият лидер в класирането при пилотите на Формула 2.

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