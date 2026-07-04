Невероятен Никола Цолов с нова победа във Формула 2! Изключителна драма на "Силвърстоун" превърна българина в №1

Младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов постигна нов невероятен успех във Формула 2! Родният пилот триумфира с победата в спринтовата надпревара на Гран При на Великобритания след изключително драматичен финал на пистата "Силвърстоун". Изглеждаше, че Българският лъв ще завърши на втората позиция, но невероятна атака в самия край на състезанието му отреди първото място. С осемте точки, които спечели, Цолов си върна лидерството в класирането при пилотите. Той има 116 пункта в актива си, колкото и вторият Габриеле Мини, но българинът има повече победи.

Невероятна победа на Никола Цолов в спринта на "Силвърстоун"

Лидерът в класирането преди старта на спринта Габриеле Мини стартира от първа позиция и успя да я запази на старта. Цолов, който стартира от трета редица, също направи отличен старт, изкачвайки се с три позиции до трето място. Още във втората обиколка на пистата излезе колата за сигурността след инцидент между Себастиан Монтоя и Джон Бенет, като и двамата пилоти попаднаха в чакъла при излизането от последния завой. Британецът се завъртя обратно на пистата, където колата му закъса до старт-финалната линия.

ОЩЕ: Никола Цолов в Гран при на Великобритания: Програма на състезанието от Формула 2 | дати | часове | телевизия

Спринтът бе възобновен в 7-ата обиколка. Мини запази лидерството, докато Цолов започна да оказва натиск върху втория Рафаел Виягомес. Една обиколка по-късно талантливият българин успя да изпревари съперника си и се изкачи на второ място. Към 15-ата обиколка Цолов беше на по-малко от секунда зад Мини. Една обиколка по-късно младият пилот на Ред Бул направи първия си опит да поеме водачеството, но италианският му съперник му затвори пътя. През последните обиколки Цолов отново се опита да изпревари в завоя "Стоу", но без успех. Въпреки това, в последната обиколка Мини допусна грешка, което позволи на Цолов да се възползва и да спечели победата в спринта.

ОЩЕ: Никола Цолов тръгва от трета редица в спринта и основното състезание на "Силвърстоун"