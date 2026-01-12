"Това е в сферата на политиката": МОК отказа да отстрани САЩ от Олимпийските игри 2026

Международният олимпийски комитет (МОК) отхвърли възможността за изключване на американските спортисти от Зимните игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които ще се проведат през следващия месец, след военната операция в Каракас. Позицията идва като отговор на призиви към централата за санкция на САЩ след задържането на лидера на Венецуела Николас Мадуро от страна на американските военни в началото на януари 2026 година.

Позицията на МОК

„МОК не може да се намесва пряко в политически въпроси или конфликти между държави, тъй като те са извън нашата компетентност. Това е в сферата на политиката. Нашата роля е да гарантираме, че спортистите могат да участват в Олимпийските игри, независимо откъде идват“, се казва в изявление на МОК за ДПА.

В началото на януари американските военни атакуваха цели във венецуелската столица Каракас и задържаха лидера Николас Мадуро. Той беше доведен в САЩ, където е изправен пред съдебен процес за предполагаеми престъпления, свързани с наркотици. Впоследствие имаше спорадични призиви МОК да санкционира САЩ по подобен начин, както руските и беларуски спортисти заради войната на Русия в Украйна.

Както и на летните олимпийски игри в Париж 2024 спортистите от Русия и Беларус могат да участват на Зимните олимпийски игри в Италия от 6 до 22 февруари само под неутрален флаг и без химн, при условие че са допуснати от съответните световни федерации. Руските и беларуските отбори, например по хокей на лед, са наказание и не могат да се включат в най-голямото спортно събитие, пише БТА.

