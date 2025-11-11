МОК върви към изключване на транссексуалните жени от всички олимпийски състезания за жени

Международният олимпийски комитет (МОК) се движи към пълна забрана на транссексуалните жени в женските състезания след преглед на доказателствата за дългосрочните физически предимства на това да си роден мъж. Досега на всяка международна федерация по даден спорт беше позволено да определя свои собствени правила за включването на транссексуални лица, но новият президент на МОК Кърсти Ковънтри ясно е заявила, че според нея олимпийският спорт се нуждае от по-последователен подход.

Край на транссексуалните жени в олимпийски спортове?

Информацията пишат от The Athetic, които се позовават на The Times. Ковънтри пое поста на президент едва през юни и веднага създаде четири работни групи, които да разгледат най-важните проблеми пред МОК, включително защитата на женския спорт.

🚨 BREAKING — The IOC to BAN Trans Athletes from Female Events.



They made a GROUNDBREAKING scientific discovery: "there were physical advantages to being born male that remained with athletes, including those who had taken treatment to reduce testosterone levels."



No sh*t. 🤡 pic.twitter.com/0kIDeMnFA3 — Townhall.com (@townhallcom) November 11, 2025

Според доклад в The Times от понеделник, директорът на МОК по здраве, медицина и наука д-р Джейн Торнтън е информирала колегите си за работата на групата през миналата седмица. В презентацията си бившата световна шампионка по гребане заявила, че научните доказателства показват, че всеки, който преминава през пубертета като мъж, има трайни предимства пред жените и те не могат да бъдат напълно неутрализирани чрез хормонално лечение.

Британският вестник добави, че забраната може да бъде обявена в Милано на 145-ата сесия на МОК, годишната среща на олимпийското движение, няколко дни преди началото на Зимните олимпийски игри през 2026 г. В изявление говорител на МОК потвърди, че д-р Торнтън е разговаряла с членове на МОК миналата седмица, но заяви, че „работната група продължава дискусиите по тази тема и все още не е взето решение“.

Въпреки това, от The Athletic са разговаряли с двама високопоставени източници от МОК, които пожелали да останат анонимни, тъй като не са получили разрешение да говорят публично по тази тема, и които са се съгласили, че посоката на развитие е ясна. И двамата казали, че това е било отдавна необходимо.

