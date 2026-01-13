Трагедия! Лавина погуби олимпийски медалист по сноуборд

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц почина на 50-годишна възраст след инцидент във Валеските Алпи, съобщиха от швейцарската федерация по ски във вторник. Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра.
Кестенхолц спечели бронз в Нагано
Swiss-Ski und die Snowboard-Community trauern um Ueli Kestenholz. Der erste Schweizer Olympia-Medaillengewinner in einer Snowboard-Disziplin ist bei einem Lawinenunglück im Alter von erst 50 Jahren ums Leben gekommen.— SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 13, 2026
Nachruf: 👉 https://t.co/5MkZdQMuTC
Archivfoto (2006):… pic.twitter.com/hxsMlX4EpD
Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента, без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист. Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница, докато сноубордистът е отнесен от лавината.
Уели Кестенхолц спечели бронзово отличие в гигантския слалом по време на олимпийските игри през 1998 година в Нагано, Япония.
Поклон пред паметта му!