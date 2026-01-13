Войната в Украйна:

Трагедия! Лавина погуби олимпийски медалист по сноуборд

13 януари 2026, 17:24 часа 462 прочитания 0 коментара
Трагедия! Лавина погуби олимпийски медалист по сноуборд

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц почина на 50-годишна възраст след инцидент във Валеските Алпи, съобщиха от швейцарската федерация по ски във вторник. Това се е случило в неделя, когато е паднала лавина на височина от около 2400 метра.

Кестенхолц спечели бронз в Нагано 

Полицията във Вале първоначално е съобщила за инцидента, без да посочва името на Кестенхолц, като в засегнатата зона са били скиор и сноубордист. Скиорът е успял да се измъкне, след което е бил спасен и откаран в болница, докато сноубордистът е отнесен от лавината.

Уели Кестенхолц спечели бронзово отличие в гигантския слалом по време на олимпийските игри през 1998 година в Нагано, Япония.

Поклон пред паметта му!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
сноуборд олимпийски игри
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес