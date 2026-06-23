Трагична вест в родната борба: Състезателка на ЦСКА е отнела живота си

От ЦСКА съобщиха трагична вест от родната борба. Родената в Унгария състезателка Жанет Немет е отнела живота си, като е скочила от балкона на апартамент в блока за столични спортен комплекс "Диана". Жилището се намира на 11-ия етаж, а там Жанет е живяла заедно с българската националка Биляна Дудова. Немет наскоро пристигна в ЦСКА, като "червените" оформаха документите, с които тя да може да се състезава за България. Боркинята вече имаше български паспорт.

Жанет Немет спечели титлата на България

32-годишната Жанет Немет може да се похвали с бронзови и сребърни медали от европейски първенства. А след като пристигна в ЦСКА, спечели и титлата на България до 76 килограма. Съвсем скоро Жанет щеше да може да се състезава за България, тъй като от клуба подготвяха документите и щяха да платят изискваната сума от 10 000 швейцарски франка, за да може тя да получи гражданство.

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Немет се е самоубила заради депресия.

Според нейни близки тя е била в депресия в последно време и е посещавала психолог. До това състояние е стигнала заради любовни драми с друга състезателка от националния отбор и клуба, в който тренира. Изчаква се допълнително информация около сучая, а Българската федерация по борба все още не е излязла с официална позиция по случая.

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