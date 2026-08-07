Божидар Саръбоюков преди Европейското: Всеки път, когато имам очаквания, те не се сбъдват!

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков заяви, че не си поставя конкретни очаквания преди участието си на Европейското първенство, което се провежда в английския град Бирмингам. Родният състезател ще участва в скока на дължина, където ще опита да спечели медал, след като преди няколко месеца грабна златото на шампионата на закрито в Апелдоор.

„Последната ми тренировка бе преди повече от два месеца“

„Всеки път, когато имам очаквания, те не се сбъдват. Затова този път нямам никакъв резултат в главата си. Не смятам да се ограничавам“, каза Саръбоюков в интервю за БГНЕС.

Той призна, че влиза в шампионата след изключително натоварен сезон, в който не е имал възможност за пълноценна подготовка. „Последната ми тренировка беше преди Диамантената лига в Китай. Това беше преди повече от два месеца. Сезонът ми беше доста натоварен“, допълни българинът.

Саръбоюков очаква изключително силна конкуренция в Бирмингам. „Всички най-добри ще бъдат там. Ще бъде като световно първенство. Искам просто да се представя добре, а с какво ще ме запомнят хората – това не ме интересува“, заяви той.

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