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Хърватия е на крачка от влизането в календара на Формула 1 и Moto GP

07 август 2026, 16:49 часа 1576 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хърватия е на крачка от влизането в календара на Формула 1 и Moto GP

Хърватия направи още една крачка към влизането в календара на Формула 1, след като проектът за строеж на писта в страната, получи одобрение от местното министерство на екологията. Пистата в Хърватия трябва да отговаря на изискванията на категория 1, което означава да може да приема стартове от Формула 1, MotoGP и Световния шампионат за издръжливост (WEC).

Трасето ще е в близо до град Слун

Трасето ще носи името „Хърватия ринг”, ще е близо до град Слун в централната част на страната, като този регион е в категорията на недостатъчно развитите части на Хърватия и този проект е част от програмата за ускоряване на развитието му.

Строежът на пистата трябва да бъде завършен до края на 2027 година, като трасето ще е част от по-голям туристически и моторспорт комплекс. Съветник на проекта е световният шампион за 1997 година във Формула 1 Жак Вилньов.

Според публикации в местни медии, Хърватия първо ще кандидатства за кръг от WEC и с успешното му провеждане трябва да докаже на ФИА и Формула 1, че може да приеме старт и от най-популярния автомобилен шампионат в света.

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Формула 1 Moto GP
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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