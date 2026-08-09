Никола Цолов направи първата крачка към Формула 1: Впечатли силно Racing Bulls

Никола Цолов продължава уверено да се приближава към голямата си цел - място във Формула 1. Българският пилот разкри, че вече е работил в симулатора на Racing Bulls, а първите впечатления от представянето му са били повече от положителни. Инженери на отбора са останали силно впечатлени от Цолов, който е сред потенциалните кандидати за място в тима през 2027 година, пише planetf1.com.

Никола Цолов тества симулатора на Racing Bulls

Информацията бе разкрита от бившия пилот във Формула 1 и настоящ анализатор на Sky Sports Антъни Дейвидсън. Той сподели, че е разговарял с представители на Racing Bulls, които вече са имали възможност да работят с българския талант. "Казаха ми, че са изключително впечатлени от теб", обърна се Дейвидсън към Цолов.

"Автомобилът ми се стори много естествен за управление"

Лидерът във Формула 2 потвърди, че е прекарал един ден в симулатора във фабриката. Макар опитът му с машината все още да е ограничен, Никола призна, че се е почувствал естествено зад волана. "Беше много приятно. Честно казано, автомобилът ми се стори много естествен за управление", сподели Никола Цолов.

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"Идвайки от Формула 2, всичко изглежда по-лесно заради по-голямото притискане. Със сигурност в реални условия ще бъде много по-трудно. Подготвям се добре, за да имам предимство, когато възможността дойде", добави още той. Все още не са провеждани конкретни разговори за неговото бъдеще. Цолов призна, че не е получил предложение, но остава убеден, че ако продължи да постига силни резултати, шансът му ще дойде.

Във Формула 1 усилено се спекулира, че Цолов може да се превърне в конкурент на Лиам Лоусън за място в Racing Bulls. Новозеландецът очаква разговорите за бъдещето му да започнат по време на лятната пауза. Другият пилот на тима Арвид Линдблад прави убедителен дебютен сезон и изглежда в по-стабилна позиция.

"Уверен съм, че бих се адаптирал добре, ако получа възможност. Винаги трябва да вярваш, че си най-добрият в това, което правиш", допълни Никола.

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