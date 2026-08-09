Никола Цолов доминира във Формула 2, но може да остане без място във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV Алекс Джейкс включи Никола Цолов сред петимата млади пилоти, които имат реален шанс да достигнат до Формула 1 в близко бъдеще. Според него представянето на българина във Формула 2 напълно заслужава промоция, но моментът може да се окаже неблагоприятен за подобен ход.

Цолов е в "полпозишън" за промоция във Формула 1, но таймингът работи срещу него

Цолов е лидер в генералното класиране след първите девет кръга на сезона. "Българския лъв" има шест победи в 18 състезания и се адаптира впечатляващо още в дебютната си година във Формула 2. "Някои пилоти просто разцъфват при повече сцепление и мощност. Никола Цолов е един от тях", започна анализа си Джейкс.

Коментаторът отбеляза, че през трите си сезона във Формула 3 българинът е демонстрирал безспорна скорост, но не винаги е бил достатъчно постоянен. След преминаването си в по-високата категория обаче Цолов бързо намери правилния ритъм. Сред големите му успехи Джейкс открои победите в основните състезания в Мелбърн и Монако, както и впечатляващата серия от три триумфа в рамките на седем дни на "Ред Бул Ринг" и "Силвърстоун".

"Ако гледаме единствено представянето му на пистата, Цолов би бил на полпозишън за промоция. Таймингът обаче работи срещу него", смята Джейкс.

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Ред Бул може да "замрази" промоцията на Цолов

Ред Бул наскоро привлече Гуен Лагру, който преди това ръководеше програмата за развитие на пилоти на Мерцедес. Той има основна заслуга за изграждането на състезатели като Джордж Ръсел, Естебан Окон, Андреа Кими Антонели и Фредерик Вести.

Според Джейкс новият ръководител вероятно ще се нуждае от няколко месеца, за да оцени структурата и младите таланти на Ред Бул. Това може да доведе до запазване на състава на Рейсинг Булс с Арвид Линдблад и Лиам Лоусън през 2027 година, докато Цолов бъде оставен в ролята на резервен пилот.

Освен българина в селекцията попадат Рафаел Камара, Леонардо Форнароли, Уго Угочукву и Фреди Слейтър. Форнароли е действащият шампион във Формула 2 и резерва на Макларън, докато Угочукву и Слейтър са сред основните претенденти за титлата във Формула 3.

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