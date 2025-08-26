Войната в Украйна:

Входираха искане за нови избори в БФЛА. Ще има ли извънредно Общо събрание?

26 август 2025, 18:54 часа 468 прочитания 0 коментара
Преди седмици се развихри огромен скандал в Българската федерация по лека атлетика. Общото събрание на федерацията на 1 август, на което бе избран нов Управителен съвет и председател, премина под огромно напрежение. В крайна сметка за нов председател на БФЛА бе избран Георги Павлов, но след многократни обвинения и оспорване на легитимността му от няколко клуба и бившият президент Иван Колев, Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство.

Иван Колев настоява за извънредно Общо събрание

Сега бившият председател на централата Иван Колев излезе с позиция в официалния си фейсбук профил, в който призова за провеждането на извънредно Общо събрание. Той предлага то да се проведе на 8 ноември при следните условия: "Уважаеми колеги, Скъпи приятели, Днес, 26-ти август в Българска Федерация Лека Атлетика бе входирано искане за свикване на Извънредно Общо Събрание, подписано от 1/3 от членовете на федерацията. Извънредното ОС да се провeде на 08.11.2025 година от 14.30 часа в гр. София, бул. Никола Вапцаров 47, театрална зала Свети Георги, при следния дневен ред:

1. Избор на председател, протоколист и преброители на събранието, избор на изборна комисия и преброители на бюлетините;

2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;

3. Избор на нови членове Управителен съвет на БФЛА за нов петгодишен мандат, като за избор на членове на УС да се проведе ТАЙНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ИНТЕГРАЛНА БЮЛЕТИНА, като за избрани се считат първите по брой получени гласове 7 кандидата, получили 50%+1 гласа. При необходимост за попълване на състава се провежда втори и следващ тур.

Искрено се надявам този път да съумеем да проведем справедливо и честно общо събрание, уважавайки и зачитайки всички права на клубовете по лека атлетика!  При такова положение заявявам, че ще бъда първият, който ще поздрави и пожелае успех на новоизбраните членове!"

Дария Александрова
