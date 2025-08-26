България с четирима представители в скоковете на Световното първенство по лека атлетика

България ще бъде представена от четирима атлети на Световното първенство по лека атлетика. Това съобщи вестник "24 часа". Шампионатът на планетата ще се проведе в периода от 13 до 21 септември в японската столица Токио. Списъкът с участващите все още не е потвърден от родната федерация, но периодът за квалификация приключи и това са състезателите, които имат право да участват.

Състав от четирима за Световното първенство по лека атлетика

Родните представители нямат покрити нормативи за шампионата, но се намират на достатъчно добри позиции в световната ранглиста, за да участват. И четиримата ни състезатели ще се борят за призовите позиции в секторите за скокове. Това са европейският шампион на скок дължина от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков, 4-а в дългия скок от световното на закрито Пламена Миткова, европейската вицешампионка от Прага 2015 на троен скок Габриела Петрова и Тихомир Иванов, който завърши 8-и в надпреварата на висок скок на Игрите в Париж миналото лято.

ОЩЕ: Скритият фаворит, който може да спечели световната титла на 1500 метра в Токио

Саръбоюков ще пристигне в Токио, намиращ се на 11-а позиция в света. Едно място назад - 12-и в скока на височина, е Тихомир Иванов. Съотборничките в отбора на Локомотив Пловдив Пламена Миткова и Габриела Петрова са 17-и в своите дисциплини. Други двама български атлети са в Топ 100 на ранглистата, но останаха далеч от класиране за надпреварата в Япония. Това са Лъчезар Вълчев (№67 на троен скок) и Валентин Андреев (№77 в хвърлянето на чук). Смесената щафета на 4 по 400 метра в състав Тодор Тодоров, Андреа Савова, Кристина Петкова и Васил Антонов пък заема 51-а позиция.

Наскоро се проведе Европейското първенство за юноши и девойки до 20 години, от което българските атлети донесоха два медала.