Една мъглива нощ през 1933 г. бизнесменът Пърси Шоу се прибирал с колата си от кръчмата в Йоркшир, Англия. Пътят бил криволичещ и трудно се виждал. Изведнъж две ярки точки блеснали отстрани на пътя. Пърси натиснал спирачките. Светещите точки принадлежали на котка – и вероятно му спасили живота. Ако беше продължил да кара, можеше да излезе от пътя. Тогава Пърси получава прозрение. Ами ако пътищата можеха да "отразяват" светлината към шофьорите по същия начин, по който го правят очите на котките?

Снимка: iStock

В рамките на една година той изобретява Catseye® рефлектори – тези шипове, които и днес можете да видите вградени в пътищата. Те отразяват светлината на фаровете ви, помагайки ви да виждате къде карате в тъмното.

Древните египтяни вярвали, че очите на котките задържат слънцето след залез, което им придава блестящ вид през нощта. Истинската причина е открита преди по-малко от сто години, през 1929 г., а още по-късно учените разбират как тази особеност влияе на зрението, пише "Popular Science".

Защо очите на котките светят в тъмното

Снимка: iStock

Всички очи, включително и човешките, имат ретина. Ретината е тънък слой в задната част на окото, който абсорбира светлината и я превръща в сигнали, които мозъкът може да разбере. Представете си я като прозрачен екран, който улавя светлината.

Зад ретината на котката се намира огледално покритие, наречено тапетум луцидум. Хората не разполагат с такова. Когато светлината попада в човешкото око и не се абсорбира от ретината, тя не се използва.

Но в окото на котката светлината, която преминава през ретината, без да се абсорбира, попада върху тапетум луцидум, което я отразява обратно през ретината. Това дава на ретината втори шанс да улови светлината. Блясъкът, който виждаме в очите на котките през нощта, всъщност е светлина, която се отразява от тапетум луцидум.

Вградени очила за нощно виждане

Снимка: БГНЕС

Благодарение на тази характеристика котките имат значително по-добра светлинна чувствителност от хората, което означава, че очите им могат да улавят дори и най-малката светлина. Те могат да виждат в толкова слаба светлина, че за нас изглежда напълно тъмна – много полезна способност за животни, които ловят предимно през нощта.

Котките не са единствените животни с тапетум луцидум. Кравите, овцете, козите и конете също го имат, вероятно за да забелязват хищници в слаба светлина. Рибите, делфините и китовете разчитат на него, за да виждат в тъмна, мътна вода. От друга страна, катериците, прасетата и повечето примати, включително хората, не разполагат с него, защото са активни през деня и не се нуждаят от нощно виждане.

Интересно е, че повечето кучета имат тапетум луцидум, но понякога той липсва при кучетата със сини очи и малките домашни породи.

Нова технология, вдъхновена от очите на котките

Снимка: iStock

Точно както Пърси Шоу през 1930-те години, съвременните учени заимстват идеи от очите на котките. Д-р Йънг Мин Сонг, професор по електротехника в Корейския институт за напреднали науки и технологии, наскоро проектира камера, вдъхновена от котешките очи.

"Очите на котките отдавна ме очароват", казва Сонг пред "Popular Science", "особено способността им да виждат ясно при изключително различни условия на осветеност – от ярка дневна светлина до почти пълна тъмнина." Именно тапетум луцидум дава на Сонг идеята да проектира камера с отразяващ слой, за да подобри качеството на снимките и видеоклиповете, заснети при слаба осветеност. Това е "красиво проста, но мощна стратегия за подобряване на светлочувствителността без допълнително потребление на енергия", казва той.

Както Сонг очаква, камерата показа подобрена чувствителност при слаба осветеност благодарение на изкуствения рефлектор, вдъхновен от тапетум луцидум. След това той решава да добави още една функция: отвор с форма на цепка, който имитира вертикално удължената зеница на котката.

Защо котките имат зеници с форма на цепка

Снимка: iStock

При ярка дневна светлина зениците на котките се свиват до тънки вертикални цепки, за да блокират излишната светлина и да предпазят чувствителната ретина. Вертикалната форма също така изчиства контурите на обектите, помагайки на котките да преценяват разстоянието с невероятна точност – умение, което е от съществено значение при преследването и залавянето на плячка. Докато Сонг очаква, че отразяващият слой, вдъхновен от тапетум луцидум на котките, ще помогне на камерата при слаба осветеност, той е изненадан от това как приложението на котешките очи с форма на цепка също помага на камерата.

"Това, което ни изненада най-много, обаче, беше колко ефективно блендата, вдъхновена от вертикалната зеница, помогна за разкриването на камуфлажа в сложни сцени", казва той. С други думи, тя е била отлична за засичане на обекти, които обикновено се сливат с фона, когато се гледат през традиционни камери.

Сонг вярва, че очите на котките могат да вдъхновят още повече иновации. "Освен при камерите, подобни принципи могат да се приложат при роботизираното зрение, автономните системи и дори при мобилните или наблюдателните устройства, които трябва да работят надеждно както в ярки, така и в слабо осветени среди.", пише още "Popular Science".