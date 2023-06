Верстапен изравни Айртон Сена за победа №100 на Ред Бул във Формула 1

25-годишният нидерландец не остави никакви съмнения, че ще спечели състезанието. Той стартира по перфектен начин и се откъсна бързо-бързо пред основните си преследвачи Алонсо и Хамилтън. Разликата между тях непрестанно растеше, а автомобилът за сигурност спести на Верстапен и тактическите закачки.

ОЩЕ: "Ако Хамилтън или Ръсел се натровят с риба, имаме суперпилот като Мик Шумахер"

13 World Championships on the podium. And counting...#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/oc2pCJVT1V