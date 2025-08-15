Според статистиката: Левски е вторият най-добър български отбор в европейските турнири

След отличното си представяне до момента и изиграването на поне 8 мача в европейските турнири, Левски си гарантира до момента прибавяне на 2,5 точки към клубния коефициент. Така "сините" ще имат поне коефициент от 7, ако отпаднат на тази фаза на турнира, за последните пет години. Това се случва при положения, че Левски не е участвал два сезона в Европа, а активът е натрупан от елиминирането на ПАОК Солун преди три години, както и достигането на плейофите на Лигата на конференциите през 2023, когато отборът на Николай Костов отпадна от германския Айнтрахт Франкфурт (1:1 и 0:2).

Лудогорец първи, Левски втори

Скокът на Левски го нарежда на 200-о място в Европа, редом до Арис Солун, Кайрат от Казахстан и шотландския Хибърниън, като по този показател "сините" ще бъдат втори по коефициент в България за следващия сезон. Далеч напред е Лудогорец, който също натрупа 2,5 през сезона и има общо 23,500, с което заема 75-о място в Европа.

Левски може рязко да увеличи коефициента си при елиминиране на АЗ Алкмаар и влизане в групите на Лигата на конференциите. И при тази ситуация обаче изглежда, че отборът при класиране в Европа през следващия сезон, "сините" могат да бъдат поставени в първия кръг на Лига Европа (за разлика от този сезон) и във втория кръг на Лигата на Конференциите. Това едва ли ще се случи, ако тимът стартира в Шампионската лига, където през тази кампания последният поставен отбор на старта бе с коефициент 8.

ЦСКА ще има коефициент от 6,500, ако се класира в Европа, като "червените" записват отстъпление, след като не участват вече втори пореден сезон в турнирите. Арда Кърджали също се представи отлично, като вече има личен коефициент 4, което е повече от този на България - 3,675 до момента. Другите български потенциални участници в Европа - Черно море, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив) и други, имат по-малък коефициент от България и ще участват с държавния - 3,675.