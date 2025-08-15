Войната в Украйна:

Филм за Чарли Шийн разкрива неподозирани истини за бурния му живот (ВИДЕО)

15 август 2025, 13:51 часа 0 коментара
Звездата от "Двама мъже и половина" Чарли Шийн е готов да каже истината, цялата истина и нищо друго освен истината. В новия двуепизоден документален филм на Netflix -  "aka Charlie Sheen" - който излиза на 10 септември, режисьорът Андрю Рензи проследява бурния живот на актьора, разказан чрез гласовете на негови приятели, членове на семейството и колеги като Дениз Ричардс, Хайди Флайс, Джон Крайър, Шон Пен, Рамон Естевез, Брук Мюлер, Крис Тъкър и бившия му дилър на наркотици Марко.

Шийн, който е на 59 години и вече седем години е трезвен, също участва активно в документалния филм, говорейки открито не само за тъмните периоди в живота си, но и за детството си в Малибу и живота си като мегазвезда през 80-те и 90-те години, преди да се превърне в таблоидна сензация с историите около наркотиците и бурния му личен живот, пише People.

Най-шокиращите и скандални моменти

Според изявление на Netflix, "най-скандалните моменти от живота на Шийн са преразгледани с неподправени емоции и изключителна топлота, изграждайки портрет на един несъвършен човек, чиято склонност към самоунищожение в крайна сметка не може да се сравни със силната любов и прошка, които вдъхновява у най-близките до него хора."

Документалният филм излиза ден след премиерата на дългоочаквания мемоар на Шийн – "The Book of Sheen" (Simon & Schuster).

"От всички лоши момчета на Холивуд през годините, Чарли Шийн може би е най-лошият от всички", казва Дженифър Бергстром, старши вицепрезидент и издател в Gallery Books, в официално изявление. "Сега, почти осем години трезвен, Чарли пише откровено за всяка детоксикация, рецидив, сделка с наркотици и приключение по трудния си път към свободата. Изключително горди сме, че можем да споделим неговата история."

"Историите за мен твърде дълго време бяха разказвани през очите и перото на други хора", казва Шийн в изявление. "Мисля, че ще се съгласите – време е най-накрая да прочетете тези истории директно от самия човек."

В ексклузивно интервю за списание PEOPLE през 2023 г. Чарли Шийн сподели, че в днешни дни е по-щастлив от всякога – просто като баща и с бавното си завръщане в професията. Той отбеляза, че животът му сега няма нищо общо с времената, когато прекарвал дните си пиян, пушейки крек и съсипвайки връзките си една след друга.

"Горд съм с решенията, които взех, и с промените, които направих, за да живея днес живот, който никога повече няма да прилича на онзи хаос,“ казва той за своето минало. „Това беше някаква извънземна версия на самия мен."

