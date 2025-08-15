Сериозна промяна в правилата на Висшата лига, с която всички отбори ще трябва да се съобразяват

В новия сезон във Висшата лига може да бъдат отсъдени повече дузпи, тъй като съдиите ще бъдат инструктирани да санкционират по-строго задържането на противников играч в наказателното поле. През кампанията 2025-26 ще бъде поставен по-голям акцент върху задържането с ръце, особено когато съдиите го сметнат за продължително и оказващо влияние върху играта, пише агенция ПА, цитирана от БТА. Съдиите и ВАР арбитрите също ще вземат предвид дали фокусът на задържащия играч е върху топката или върху противника.

Симулацията в наказателното поле ще бъде друг фокус, като съдиите ще бъдат призовани да дават жълти картони на играчи, които очевидно се опитват да ги заблудят. Съдиите също така ще сигнализират незабавно на лекари или физиотерапевти да се включат, когато играч изглежда е получил травма на главата. Играчът ще напусне терена за допълнителна оценка на травмата и ще остане на страничната линия минимум 30 секунди след подновяването на играта.

Камери, закачени на телата на съдиите, ще бъдат тествани във Висшата лига този сезон, но източници посочват, че няма да бъдат използвани най-рано до третия кръг на шампионата. Те ще предоставят допълнителни ъгли, които телевизионните оператори да използват в своите преки предавания, но няма да се използват за повторение на спорни инциденти.

Играта с ръка ще бъде наказвана, когато има умишлено движение на ръката далеч от тялото, има ясно допълнително движение на ръката или позицията на ръката увеличава обема на тялото.

Това ще бъде и първата кампания във Висшата лига от въвеждането на правилото за осем секунди за вратари, държащи топката. Съдиите ще започнат да отброяват времето, след като вратарят е в пълен контрол над топката и е напълно свободен от противников играч. Ще бъде отсъден корнер за другия отбор, когато вратарите превишат ограничението от осем секунди, докато всеки атакуващ играч, който оказва натиск или пречи на вратаря да освободи топката по време на обратното броене, ще бъде наказан с отсъждане на непряк свободен удар.

