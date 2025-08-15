Войната в Украйна:

Дон Кинг обяви кога Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу Майкъл Хънтър

Легендарният боксов промоутър Дон Кинг обяви, че мачът между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър за регулярната световна титла на WBA ще се състои. Както е известно, провеждането на срещата бе поставено под въпрос, тъй като се оказа, че американецът има насрочен двубой с Джаред Милър. Двамата трябваше да се качат на ринга на 11 септември. Кинг обаче е категоричен, че Майкъл Хънтър има подписан договор с неговата компания и няма да се бие с Милър, а с Кубрат.

От компанията на Дон Кинг излязоха с дълга позиция по казуса с двубоя между Кубрат Пулев и Майкъл Хънтър. В нея промоутърът твърди, че срещата ще се състои като дори обяви дата за мача. По думите на Кинг сблъсъкът за регулярната световна титла на WBA ще се състои на 4 октомври. Двубоят пък ще се проведе в „Джей-Алай Фронтън Казино“ в Маями. Локацията не е избрана случайно. В последните години Дон Кинг е организирал няколко галавечери там.

Позицията на Дон Кинг 

„Заплахите от съдебни дела срещу WBA от Epic Sports and Entertainment продължават. Всичко е корупция, измама, подкупи, нагласени схеми и нечестни сделки от страна на Epic Sports, които обжалват пред WBA за преразглеждане на търга за Пулев срещу Хънтър, който DKP спечели. Сега Epic Sports се опитват да променят и анулират двубоя. Това замъглява атмосферата с лъжи, измами, фалшиви и неверни новини“.

„WBA достойно защити своите правила и разпоредби и обяви, че търгът е валиден и легитимен, след което Epic Sports и шампионът на WBA Кубрат Пулев подадоха жалба с цел промяна на смисъла на правилата. WBA достойно отхвърли жалбата на Пулев и Epic Sports, а след това Epic Sports пренаписаха договорите за търга сякаш те са го спечелили и поискаха от WBA да одобри незаконно и безчестно тяхната жалба“.

„Въпреки това Джон Уърт не спира да се опитва да предотврати двубоя, за да не се бие №1 претендентът Майкъл Хънтър. Сега Джон Уърт и Ивайло Гоцев от Epic Sports завеждат дело за арбитраж срещу решенията на WBA, взети в името на справедливостта и честната игра. Но DKP няма да чака това решение. Ние ще застанем твърдо зад честта и авторитета на WBA и тяхното решение за честна игра и справедливост по отношение на търга. Репутацията на WBA е заложена“, се казва в част от позиция на „Дон Кинг Пръдъкшънс“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Кубрат Пулев Дон Кинг Майкъл Хънтър бокс
