"В тази страна не е нужно да си престъпник, за да убиеш. Достатъчно е да си млад, уверен и да имаш кола"

"Тази новина е като черно огледало на българския абсурд. Отразява всичко сбъркано, което сме превърнали в ежедневие и го поднася с ледено безразличие, сякаш говорим за метеорологична прогноза.", това пише писателят Стефан Иванов по повод тежката катастрофа в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и "Константин Величков", която се случи в ранните часове на 15 август. При ужасяващия инцидент лек автомобил, каращ с изключително висока скорост, се вряза в автобус от градския транспорт, убивайки на място един човек и ранявайки мнозина. Колата е била управлявана от 21-годишен водач, който получил шофьорска книжка две седмици по-рано и за този период е бил санкциониран шест пъти.

Публикуваме целия текст на Стефан Иванов, качен в неговия Facebook профил, без редакторска намеса:

"Тази новина е като черно огледало на българския абсурд. Отразява всичко сбъркано, което сме превърнали в ежедневие и го поднася с ледено безразличие, сякаш говорим за метеорологична прогноза.

Един човек вече е труп. Той е бил пътник. Не е карал, не е избирал скоростта, не е решил да бъде в колата, която се е врязала в автобуса. Просто е стоял в автобус, за да се прибере някъде. В нашата версия на цивилизацията обаче да чакаш зелен светофар и да седиш в градски транспорт не са безопасни действия. Те са лотария със смъртта.

Шофьорът е на 21 години, с книжка от две седмици. Само за тези две седмици има шест фиша. Това не е статистика, това е диагноза. Диагноза на семейство, което му е дало ключове, на държава, която е издала документ, на общество, което смята, че правоспособност е нещо, което се дава по календар, не по умение или зрялост. И в крайна сметка е диагноза на култура, в която автомобилът е фетиш, а пътят е арена за егото.

Снимка: Facebook/Михаил Петков

Пробите му са отрицателни за алкохол и наркотици. Иронията е, че това почти прави случая по-страшен. Пияният поне има извинение, макар и мизерно, за размиването на разума. Трезвият, който за две седмици е натрупал шест нарушения, вярва, че светът е негов и законите са нещо за другите.

Две момичета се борят за живота си, също пътници в колата. Те може би са викали, може би са се смели, може би са се снимали в TikTok минути преди удара. Някога могат да кажат дали са знаели, че пътуват в куршум, насочен към автобус.

И сега ще има досъдебно производство, ще се изяснява скоростта. Ще има репортажи с ламарини, залепени със скоч и кадри на кръв по асфалта. После ще има погребение и болнични коридори с майки, които не знаят дали ще погребат и децата си. После ще има забрава. И отново ще има момчета с книжка от две седмици, които ще карат, сякаш животът е клип от YouTube, а смъртта е нещо, което се случва на другите.

В тази страна не е нужно да си престъпник, за да убиеш. Достатъчно е да си млад, уверен и да имаш кола. Останалото се погрижва да свърши системата с нейната гнила толерантност, с празните закони и с култа към мощния автомобил.

Това е уличен разстрел на случайни хора, извършен със съучастието на държавата. И най-тъжното е, че знаем, пак ще се повтори. И потрети. И така."