Жертви и ранени след взрив в цех за барут в руския завод "Еластик" (ВИДЕО)

На 15 август в региона на руския град Рязан стана експлозия в цех за барут на завода "Еластик", като цехът е напълно разрушен. Информацията е потвърдена и от контролираната от Кремъл информационна агенция РИА "Новости". Прокремълският Telegram канал Mash, чийто основател е под санкции на ЕС, пише, че най-малко трима души са загинали, а поне 20 са ранени при взрива.

Според Mash, инцидентът е станал около 10 часа сутринта в село Лесной в район Шиловски. Пожарникарите гасят пожара в един от складовете. Всички пострадали са откарани в районната болница.

Това гласи и информацията на друг канал на същия собственик - SHOT.

Все още никъде не се споменава причината за експлозията.

Пожар в същия завод донесе жертви през 2021 г.

През октомври 2021 г., още преди войната на Русия срещу Украйна, 16 души загинаха при пожар в завода "Еластик" в Рязанска област. Тогава огънят пламна в цех, който бе собственост на фирма, занимаваща се с производство на индустриални експлозиви и утилизация на боеприпаси.

От Министерството на извънредните ситуации смятаха, че причината за пожара е взрив вследствие на технологично нарушение в производствения процес.

На мястото на инцидента бяха изпратени над 170 спасители.

