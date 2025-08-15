Украински знамена и враждебни послания вече чакат Путин в Аляска (ВИДЕО)

Стотици хора излязоха по улиците на Анкъридж в американския щат Аляска с украински знамена и транспаранти с проукраински послания. Местните жители очевидно се противопоставят на присъствието на диктатора Владимир Путин в страната им. Именно във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкъридж днес, 15 август, ще се състои срещата на върха между Доналд Тръмп и руския лидер, издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца.
🇺🇦 Situation in Anchorage, Alaska: they are not happy to see Putin there— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025
Hundreds of people took to the streets with Ukrainian flags and pro-Ukrainian banners. Local residents oppose the presence of an international war criminal in their state.
📍 Since 2022, the dictator has… pic.twitter.com/AzAjhwY3fj
"Путин, прибирай се вкъщи и вземи своята оранжева кукла със себе си", гласи един от надписите, изписани от демонстрантите на асфалта в центъра на града.
Друг плакат пък показва илюстрация на Путин, който държи Тръмп като кукла на конци.
Срещата започва днес в 11 ч. местно време - 22 ч. българско. Руският външен министър Сергей Лавров вече пристигна в Аляска, а на път за щата Путин ще мине през Магадан, където има предвидени срещи.
The head of the Russian Foreign Ministry Lavrov showed up in Alaska wearing a sweater with “USSR” on it— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025
Will he be leaving in an “I ❤️ USA” hoodie? pic.twitter.com/GpxCqLyT0s
В кратко изказване Лавров призова да не се правят прогнози за срещата. Той изрази надежда, че Путин и Тръмп ще продължат "много полезния разговор", започнат в Москва от американския пратеник Стив Уиткоф.
"Никога не предвиждаме нищо предварително. Знаем, че имаме позиция – ясна и добре дефинирана. Ще я представим", каза Лавров.
🤡 Lavrov: Russians will present their position in Alaska— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025
Putin’s foreign minister also urged not to make predictions and expressed hope that Putin and Trump will continue the “very useful conversation” started by Witkoff.
“We know we have an argument. We have a position —… pic.twitter.com/5jRTgNQ5ox
На руските журналисти няма да им е комфортно
Друг любопитен детайл преди срещата - руските журналисти, т.е. пропагандистите на Путин, които отлетяха за Аляска, бяха настанени в помещенията на стадион. Alaska Airlines Center беше превърнат във временен хотел – с внимателно подредени полеви легла за журналистите от Кремъл и дори прегради между тях.
🧺 Putin’s propagandists who flew to Alaska were accommodated in a stadium. “Spartan conditions.”— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025
The Alaska Airlines Center was converted into a temporary accommodation facility — with camp beds carefully arranged for the Kremlin press pool and even partitions made from… pic.twitter.com/81CJ3XsGRt
"Това е нещо от Червения кръст – така че всеки има малка възглавница, малка кърпа и такива прегради", показаха руските пропагандисти условията, в които ще прекарат нощта преди решаващата среща на върха.
Всички хотели са напълно резервирани поради президентската среща и туристическия сезон.
*Заглавната снимка е от протест на 14 август пред Бранденбургската врата в Берлин, Германия - Getty Images.