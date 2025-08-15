Войната в Украйна:

Украински знамена и враждебни послания вече чакат Путин в Аляска (ВИДЕО)

15 август 2025, 12:33 часа 513 прочитания 0 коментара
Украински знамена и враждебни послания вече чакат Путин в Аляска (ВИДЕО)

Стотици хора излязоха по улиците на Анкъридж в американския щат Аляска с украински знамена и транспаранти с проукраински послания. Местните жители очевидно се противопоставят на присъствието на диктатора Владимир Путин в страната им. Именно във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в Анкъридж днес, 15 август, ще се състои срещата на върха между Доналд Тръмп и руския лидер, издирван от Международния наказателен съд в Хага за отвличане на украински деца.

"Путин, прибирай се вкъщи и вземи своята оранжева кукла със себе си", гласи един от надписите, изписани от демонстрантите на асфалта в центъра на града.

Друг плакат пък показва илюстрация на Путин, който държи Тръмп като кукла на конци.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Срещата започва днес в 11 ч. местно време - 22 ч. българско. Руският външен министър Сергей Лавров вече пристигна в Аляска, а на път за щата Путин ще мине през Магадан, където има предвидени срещи.

Още: Промяна в часа на срещата Тръмп-Путин в Аляска (ВИДЕО)

В кратко изказване Лавров призова да не се правят прогнози за срещата. Той изрази надежда, че Путин и Тръмп ще продължат "много полезния разговор", започнат в Москва от американския пратеник Стив Уиткоф.

"Никога не предвиждаме нищо предварително. Знаем, че имаме позиция – ясна и добре дефинирана. Ще я представим", каза Лавров.

На руските журналисти няма да им е комфортно

Друг любопитен детайл преди срещата - руските журналисти, т.е. пропагандистите на Путин, които отлетяха за Аляска, бяха настанени в помещенията на стадион. Alaska Airlines Center беше превърнат във временен хотел – с внимателно подредени полеви легла за журналистите от Кремъл и дори прегради между тях.

"Това е нещо от Червения кръст – така че всеки има малка възглавница, малка кърпа и такива прегради", показаха руските пропагандисти условията, в които ще прекарат нощта преди решаващата среща на върха.

Всички хотели са напълно резервирани поради президентската среща и туристическия сезон.

Още: "Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

*Заглавната снимка е от протест на 14 август пред Бранденбургската врата в Берлин, Германия - Getty Images.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Русия Владимир Путин Аляска война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес