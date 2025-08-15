Войната в Украйна:

Борисов за срещата Тръмп-Путин: Очаквам положителен план и за Украйна, и за Русия (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че очаква от предстоящата среща в Аляска между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин да излезе конкретен и положителен план за край на войната в Украйна. "След срещата Тръмп–Путин ще се наложат някакви размествания, спиране на войната, ще бъде засегната и оръжейната индустрия", коментира той пред журналисти в Айдемир, Силистренско, където по-рано говори и по темата за държавните имоти.

Борисов подчерта, че символичното място на срещата показва сериозността на намеренията. "Все пак такива големи държави, администрации, няма да тръгнат на голяма среща, мястото на която е символно, ако няма някакъв план. Надявам се той да е положителен и за Украйна, и за Русия", каза той. Още: Тръмп и Путин в Аляска: Ще отключи ли Арктика края на войната в Украйна?

"Политическа игра"

По думите му, на досегашните преговори между двете страни винаги се е стигало поне до договорки за размяна на военнопленници. "Щом разменят по 1000 души значи не само руснаците са пленили 1000 украинци, но и украинците са пленили 1000 руснаци. Войниците на фронта не искат да се бият, защото това не е отечествена война, всички виждат, че е политическа игра и затова се разменят толкова военнопленници", допълни Борисов. Още: Путин свика специално съвещание преди срещата с Тръмп в Аляска (СНИМКИ)

Изказването му дойде на фона на критиките към българските политически сили, които, според него, "си измислят поводи" за вътрешни битки, докато в света се водят преговори за прекратяване на война.

Ивайло Анев
Ивайло Анев
