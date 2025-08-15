"Апетитът идва с яденето!": Боримиров за шансовете на Левски срещу АЗ Алкмар

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред журналисти при завръщането на "сините" на родна земя след реванша със Сабах в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Бившият полузащитник бе попитан за шансовете на столичния гранд срещу АЗ Алкмар в плейофа на третия по сила европейски турнир, на което отговори с народната мъдрост: "Апетитът идва с яденето". Той не каза категорично дали Левски ще отложи двубой от Първа лига.

"Треньорът вчера каза ясно – всички сме доволни от начина, по който отборът играе и се развива. Левски ще надгражда и се стремим да бъдем по-силни с всеки мач“, започна Боримиров и коментира наличието на шестима българи сред титулярите: „Всеки футболист, който показва желание и ниво в тренировките, получава своята възможност“.

„На този етап не мога да разкрия нищо за нови попълнения. Когато има новини, ще бъдат съобщени официално от нашата пресслужба. Очаквам пълен стадион срещу АЗ, както беше преди две години срещу Айнтрахт. Подкрепата на публиката ще бъде изключително важна“, подчерта той.

„Няма да отлагаме мача с Ботев Враца в неделя. Обмисляме дали да поискаме отлагане на двубоя с Ботев Пловдив, но ще го анализираме и ще вземем решение“, добави Боримиров, без да дава категоричен отговор. Накрая изпълнителният директор бе попитан за шансовете на Левски срещу АЗ Алкмар: „Апетитът идва с яденето. Нека първо свършим работата с Ботев Враца, а след това ще мислим за АЗ Алкмаар“.