"Bangaranga" на сцената на "Евровизия": Вижте първото живо изпълнение на DARA (ВИДЕО)

Подготовката за тазгодишния конкурс на "Евровизия" върви с пълна пара и всички държави участнички провеждат своите репетиции на голямата сцена на Виена.

DARA вече се качи на тази сцена и сега са факт първите кадри от първото живо изпълнение на "Bangaranga" - така, както ще го види цяла Европа.

Краткият откъс от сценичното изпълнение на песента дава представа как ще звучи и изглежда България, когато открие втория полуфинал на конкурса на 14 май.

Още: Драма с DARA на "Евровизия" заради отношението ѝ към Израел

Песента безспорно е леко променена от това, което чухме и избрахме по време на националната селекция.

Също така вече е ясно как ще звучи изпълнението на живо. През изминалите седмици имаше много спекулации дали "Bangaranga" е изпълнявана изцяло на живо по време на евровизионните партита, на които DARA участваше. Сега обаче кадрите дават представа как се справя нашата представителка и с вокалите, и с танците на динамичното парче.

Шок на "Евровизия": България променя песента си