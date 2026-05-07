"Ритуали" от QUARTO на 13 май: Незабравима среща между класиката, българския фолклор и съвремието

Концертът "Ритуали" на QUARTO е среща между класиката, българския фолклор и съвременното музикално мислене. На 13 май в Зала "България" публиката ще чуе премиерата на проекта RITUALS by QUARTO с музика на Георги Андреев – част от програмата на Софийски музикални седмици. След повече от седем години съвместна работа QUARTO и Георги Андреев продължават своя музикален диалог, започнал с "Балканска носталгия". Част от произведенията вече са представяни на сцени в Полша, Италия, Франция, Ирландия, Египет и Словакия, а други ще прозвучат за първи път в София.

Акцент в програмата е "Сезони и ритуали" – концерт за цигулка, струнни и чембало, написан специално за Иван Пенчев и вдъхновен от "Годишните времена" на Вивалди, но пречупен през българската фолклорна традиция.

В концерта ще звучат още "Самодиви", "Девойко", "Елегия и Танц със сопи" и "Златно руно" – произведения, които преплитат родопски, шопски, пирински и балкански музикални влияния. Солисти са Иван Пенчев – цигулка, Деница Димитрова – арфа, и Георги Андреев – гъдулка, заедно с QUARTO камерен оркестър.

"Ритуали" е музикално пътешествие през паметта, ритуалите и емоционалната сила на българската музикална традиция. Билети ще откриете онлайн в мрежата на Eventim.

