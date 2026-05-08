Драма с DARA на "Евровизия" заради отношението ѝ към Израел

DARA разбуни духовете в интернет, след наглед маловажен и стандартен жест, който обаче феновете на "Евровизия" интерпретираха по-мащабно.

Във Виена подготовката за полуфиналите и финала тече с пълна сила, а всички участници провеждат своите репетиции на голямата сцена.

Наглед невинен жест

Така българската представителка хареса откъс от видеото с репетицията на израелския участник Ноам Бетан, което предизвика вълна от коментари относно предполагаемата й подкрепа за Израел, поставяйки я редом до други артисти, които заеха публично своята позиция по казуса с участието на Израел тази година.

Българската певица хареса публикация, която включваше първите 30 секунди от изпълнението на Ноам Бетен. Въпреки че на пръв поглед това изглежда като незначително действие, в общността на "Евровизия" всеки намек по отношение на Израел се възприема бурно.

Много потребители бързо интерпретираха хода като публична подкрепа за Израел, особено предвид политическото напрежение, което съпътства тазгодишния конкурс.

Други пък се опитаха да успокоят страстите, твърдейки, че вероятно става въпрос за обикновена позитивна колегиална и музикална реакция, която не трябва да се интерпретира политически.

Бетан репетира под освирквания

Заради действията на Израел в Ивицата Газа много държави са категорични, че Тел Авив трябва да бъде санкциониран и не бива страната да бъде допускана до участие на "Евровизия". Заради негативното отношение от страна на мнозина, израелските представители на конкурса от няколко години са подложени на сериозен натиск и напрежение.

Бетан обаче е намерил оригинален начин да се подготви за "хейта".

Заради политическо напрежение и конфликта в Близкия изток, репетициите му се провеждат при засилени мерки за сигурност.

В интервю за BILD той разкри как се подготвя за изпълнението си и критиките, които го съпътстват неизменно.

"По време на репетициите си имам екип, който постоянно се опитва да ме освирква и да ме затрудни. Това всъщност ми помага много. Наистина съм заобиколен от страхотни хора. Те ме познават отвътре и отвън, тук са, подкрепят ме и ми помагат. Просто се опитвам да се концентрирам върху репетициите и изпълнението си на сцената и да му се наслаждавам", заяви Бетан.