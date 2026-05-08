Най-важните новини за деня: 8 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 май 2026 г.

КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" Е ФАКТ, САМО "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ГО ПОДКРЕПИ (ВИДЕО)

След като в края на 2025 година последният редовен кабинет трябваше да подаде оставка под натиск от безпрецедентни в новата история на България протести, от днес (8 май) страната отново има редовна власт. Кабинетът "Радев" бе избран от 52-ото Народно събрание със 122 гласа "за". Структурата и състава на правителството с министър-председател Румен Радев бе гласуван от самостоятелното мнозинство на "Прогресивна България". Изненадващо, парламентарната група на ГЕРБ (36 депутати) гласува "въздържал се", а всички останали (ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане") бяха "против".

РАДЕВ ОБЯВИ ПЪРВИТЕ ХОДОВЕ НА КАБИНЕТА СИ: УДАР ПО ВИСОКИТЕ ЦЕНИ И СМЕНИ ВЪВ ВСС (ВИДЕО)

Кандидатът за премиер на "Прогресивна България" Румен Радев очерта като основни приоритети на бъдещото правителство овладяването на растящите цени, промените в съдебната система и ускоряването на реформите, свързани с европейския План за възстановяване и устойчивост. В изказването си пред Народното събрание той благодари на българските граждани за високата избирателна активност, която по думите му е сложила край на продължилата политическа криза и е върнала легитимността на парламента.

ГЕОРГИ ГАНЕВ: РАДЕВ ЛИЧНО ТРЯБВА ДА ОТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК, ЗА ДА “СЧУПИ“ РЪСТА НА ЦЕНИТЕ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев лично трябва да отвори Ормузкия проток, за да “счупи“ ръста на цените. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът Георги Ганев, бивш народен представител от ПП-ДБ, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и университетски преподавател. Той бе помолен да коментира реален ли е приоритетът на Радев “да счупим галопиращия тренд на цените“: “И светът, и България преминават през ценови шок. Нещо съвсем различно от инфлация между другото. Двете явления нямат много общо помежду си. И как точно ще “счупи“, освен ако лично не отиде да отвори Ормузкия проток, нещо, което му пожелавам на г-н Радев, той не може да счупи нищо на ценовия шок.

СЪЗДАДОХ ДИСКОМФОРТ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ: ДЕМЕРДЖИЕВ ПОЕ МВР (СНИМКИ)

Новият вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че е доволен от работата на главния секретар на МВР Георги Кандев, но подчерта, че нито той, нито премиерът могат еднолично да го сменят, тъй като процедурата минава през решение на Министерския съвет. "Личното ми мнение е, че съм доволен от работата на Георги Кандев като главен секретар на МВР. Но нито аз, нито премиерът можем да сменим главния секретар на МВР", каза Демерджиев при влизането си в министерството.

ПРОКУРАТУРАТА НАБЪРЗО Е ПРЕКРАТИЛА ДЕЛОТО ЗА ДОХОДИТЕ НА ПЕЕВСКИ, МОТИВИТЕ СА ЗАБУЛЕНИ В ТАЙНА

Софийската градска прокуратура (СГП) е прекратила делото, по което трябваше да се проверяват доходите на лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Новината съобщи в. "Сега" след извършена проверка. Производството бе образувано по сигнал на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов през януари. В него се посочваше, че Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат, и следва институциите да проверят това.

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - ИЗЦЯЛО БЕЗ РЪКОВОДСТВО? ПРОТЕСТИ И КРАЙНИ РЕАКЦИИ СЛЕД ИЗБОРА НА ВЪЛЧЕВ ЗА МИНИСТЪР

Изборът на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев за редовен министър на образованието в кабинета "Радев" предизвика остри реакции, протестна подписка и съмнения за блокиране на работата на Алма матер. Причината - оказва се, че изборът на проф. Вълчев автоматично прекратява мандата на всички негови заместници, заради чл. 33, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Според нормативната уредба мандатът на заместник-ректорите приключва заедно с мандата на ректора, който ги е предложил за избор от академичния съвет, но отново те би следвало да останат като временно изпълняващи длъжността зам.-ректори.

По-късно проф. д-р Георги Вълчев издаде заповед, с която определи доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности на СУ "Свети Климент Охридски".

РУСКОТО "ПРИМИРИЕ": НОЩ НА ДРОНОВЕ В МОСКВА, ГОРЯТ РАФИНЕРИЯ В ЯРОСЛАВЪЛ И ОБЕКТИ В РОСТОВ (ВИДЕО)

След като Русия не спази обявеното на 6 май от украинския президент Володимир Зеленски примирие, което не беше съгласувано с Москва, сега и Украйна не спазва обявеното от Руската федерация примирие от полунощ на 8 май - то също не беше съгласувано с Киев. Най-емблематична е ситуацията с руската столица Москва, където утре, 9 май, трябва да се проведе скромен парад за Деня на победата (без военна техника и с десетина чуждестранни гости) - цяла нощ кметът на Москва Сергей Собянин публикува съобщения в официалния си канал в Телеграм за свалени дронове. Дотук, от 0:44 часа до 5:58 часа информацията е за общо 26 свалени далекобойни дрона, няма данни за щети.

ОТ „СРЪБСКИ СВЯТ“ ДО ВЕТО: СЪРБИЯ ОЧАКВА ОТ РАДЕВ ДА Е ПО-ГЪВКАВ ЗА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

Сръбски анализатори очакват от новия български министър-председател да бъде по-гъвкав по отношение на българското малцинство в Сърбия, става ясно от материал на сръбската медия НИН, която прави разбор на българските избори и новото българско правителство. В материеала се засягат теми като "Сръбски свят" и европейския път на Сърбия. Изданието напомня, че в края на миналата година България е била сред членовете на ЕС, които са наложили наложиха вето върху отварянето на Клъстер 3 за Сърбия, както и че отношенията са допълнително обременени от спорадични изявления за положението на българското малцинство в Сърбия.

ОФИЦИАЛНО: УКРАЙНА И РУСИЯ СЕ СЪГЛАСИХА НА ТРИДНЕВНО ПРИМИРИЕ, РАЗМЕНЯТ СИ ПО 1000 ВОЕННОПЛЕННИЦИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна ще спазват тридневно прекратяване на огъня на 9, 10 и 11 май. „С удоволствие обявявам въвеждането на тридневно прекратяване на огъня (9, 10 и 11 май) във войната между Русия и Украйна“, написа той в собствената си социална мрежа Truth Social.

9 МАЙ: ОТ ПАРАД НА ПОБЕДАТА ДО ТЪРЖЕСТВО НА ПРЕЗРЕНИЕТО (СНИМКИ И ВИДЕО)

Парадът за Деня на победата, който традиционно се отбелязва на 9 май всяка година е събитието в Русия, което концентрира най-много военна техника, присъствието политически лидери - руски и чуждестранни, представители на ветераните и младото поколение, но най-вече емоции, свързани с чувството за победата над нацизма, което през годините премина в чувство за превъзходство и безнаказаност. Парадът на 9 май бе събитие напомнящо мощта на руската армия, саможертвата на всеки един войник, но и трибуна, от която чуждестранните гости демонстрираха уважението си към страната, дала най-много жертви във Втората световна война. Но днес вече всичко е различно и не е останало нищо от посланието за мир чрез спомена колко ужасно нещо е войната и как не трябва да допускаме нов синдром на "националсоциализъм", който да застене пред най-важното: правото на всеки човек да живее добре, без да вреди на другите.

"ПУТИН ГУБИ КОНТРОЛ, РУСНАЦИТЕ ВЕЧЕ ВИЖДАТ БЪДЕЩЕ БЕЗ НЕГО": ГОВОРИ БИВШ СЛУЖИТЕЛ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ В РУСИЯ

"Това не се случи като събитие, а като усещане, което бе почувствано навсякъде едновременно: Владимир Путин е докарал Русия до задънена улица и никой не знае какво ще последва. Първият признак за това е промяната в езика, използван от висшите държавни служители, регионалните губернатори и бизнесмените - те вече не говорят в първо лице множествено число, когато коментират действията на властите в страната". Това пише за The Economist бивш високопоставен служител на руското правителство, който остава анонимен от съображения за сигурност.

"ПО ВЪПРОСА ЗА УКРАЙНА НЕ СМЕ СЪЮЗНИЦИ С РУСИЯ": ИЗВЪНРЕДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПУТИН СЕ ТРУПАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"По въпроса за Украйна не сме съюзници с Русия" - това заяви арменският премиер Никол Пашинян, след като руското МВнР привика арменския посланик, защото украинският президент Володимир Зеленски беше централен гост на срещата на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Централните държавни руски медии предадоха през вчерашния ден, че говорителката на руското външно министерство Мария Захарова питала на чия страна в историята е Армения.

ЗАРАДИ ТРЪМП УКРАЙНА ГУБИ КЛЮЧОВО ПРЕДИМСТВО СРЕЩУ РУСКИТЕ РАКЕТИ

Украйна и нейните партньори в Европа затаиха дъх, чакайки да видят как войната в Иран ще се отрази на бъдещата военна помощ на САЩ. Доставката на мощни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракети-прехващачи ще позволи на Киев да намали разрушителното въздействие на руските балистични ракети, пише Foreign Policy.

"ПРИМИРИЕТО" В БЛИЗКИЯ ИЗТОК: УДАРИ В ОРМУЗКИЯ ПРОТОК, ИРАНСКИ РАКЕТИ ПО ОАЕ (ВИДЕА)

Американските военни са нанесли удари по ирански цели в района на Ормузкия проток (вероятно малки плавателни съдове), съобщи американски представител и добави, че ударите не представляват възобновяване на войната с Иран. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила. Иранските сили са отвърнали на удара, като са обстрелвали "вражески части" в протока (според Тръмп, 3 американски разрушителя - USS Truxtun, USS Mason and USS Rafael Peralta). Местни медии съобщават, че множество ракети са били изстреляни от Иран в района.