Pussycat Dolls отмениха голяма част от турнето си заради слаб интерес

Американската група Pussycat Dolls отмени почти изцяло северноамериканската част от планираното си турне за своето повторно събиране поради слаби продажби на билети, предаде "Би Би Си".

Припомняме, че групата, в състав Никол Шерцингер, Кимбърли Уаят и Ашли Робъртс, обяви завръщането си по-рано тази година с нов сингъл и световно турне.

След "честен преглед" на продажбите в Северна Америка, изпълнителките са взели "трудното и болезнено решение" да отменят всички концерти в САЩ и Канада, с изключение на един, се казва в официалното съобщение на групата. Единственото участие в региона ще бъде на фестивала WeHo Pride в Лос Анджелис на 6 юни.

В Европа все пак има интерес към тях

Европейската част от турнето, включително концерти във Великобритания и Ирландия, ще се състои по план, като част от датите вече са разпродадени. Обиколката трябва да започне през септември в Копенхаген и да завърши на 13 октомври в лондонската зала O2 Arena.

Групата, известна с хитове като "Buttons", "Don’t Cha" и "I Don’t Need a Man", отбелязва, че екипът работи за "запомнящо се шоу" за феновете в Европа.

Източник: БТА