Спекулации за предизборен ход на държавата, спрягана за победител на "Евровизия": Ако победим, Израел няма да участва!

Според финландския обществен радио-телевизионен оператор YLE ако Финландия спечели конкурса за песен на "Евровизия" тази година, тя няма да подкрепи участието на Израел в конкурса през 2027 г. при сегашните условия. Това съобщава eurovision.news1, визирайки анализ на сайта на YLE.

Всъщност става въпрос за анализ, посветен на ролята на Израел в гласуванията на конкурса в последните години. Според коментара Израел оказва огромен натиск върху вота, изкривявайки реалните настроения, особено на публиката.

Според анализа това е порочна практика, която трябва да бъде прекратена.

От началото на тазгодишния евровизионен цикъл песента на Финландия е абсолютен фаворит за победата след седмица. Песента "Liekinheitin" на Пете Паркконен и световноизвестната цигуларка Линда Лампениус направи голямо впечатление на феновете още на националния финал във Хелзинки и от тогава е тотален фаворит.

В анализа се посочва, че в една евентуална победа Финландия може да "спаси" "Евровизия" от проблема с Израел. Тази формулировка даде повод за спекулациите, че при победа на "Liekinheitin" Израел може и да не участва догодина.

Официално обаче от YLE не са заявявали в прав текст пободна закана.

Спекулацията обаче предизвика еуфория у много фенове на конкурса, които заявиха, че ако информацията се потвърди, ще гласуват за Финландия именно, защото са против участието на Израел. Това пък наведе мнозина на мисълта, че подобни слухове се пускат целенасочено преди полуфиналите, за да се увеличат гласовете за Финландия.

Промениха правилата заради Финландия

Още една новина, свързана с Финдалния, разбуни духовете сред феновете на конкурса. Световноизвестната цигуларка от финландско-шведски произход Линда Лампениус беше поискала още през април от EBU да свири на живо на сцената на "Евровизия" - нещо, което правилата по принцип забраняват.

Според правилата на конкурса на живо се изпълняват всички вокали в песните, но инстументите са на запис.

Сега обаче Линда Лампениус е получила официално разрешение от EBU да свири на цигулката си на живо.

Въпросът беше решен след репетицията на финландската песен във Виена. Свиренето на живо е било изрепетирано и тествано и е получило зелена светлина от EBU.

Стандартно инструментите са на запис по време на големите концерти, тъй като настройването им в динамично шоу е почти невъзможно.