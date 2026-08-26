Банско Опера Фест 2026 започва този четвъртък

Този четвъртък, 27 август, започва Банско Опера Фест 2026. В продължение на три вечери площад "Никола Вапцаров" в Банско отново ще се превърне в голяма сцена под открито небе с мюзикъл, комична опера и оперно-оперетна гала.

Фестивалът се открива на 27 август с мюзикъла "Парижката Света Богородица" по музика на Рикардо Кочанте. Историята на Квазимодо, Есмералда и катедралата "Нотр-Дам" оживява чрез музика, хореография, сценография и 3D мапинг. Режисьор е Петко Бонев, диригент – Страцимир Павлов, а спектакълът се изпълнява на оригиналния френски език с български субтитри. В главните роли са Лилия Илиева-Михайлова, Велин Михайлов, Драгомир Шопов, Момчил Караиванов, Борислав Веженов, Николай Колев и Жана Костова.

На 28 август е комичната опера "Дон Паскуале" от Гаетано Доницети. Една от най-обичаните творби на белкантовия репертоар разказва с много хумор за богат възрастен ерген, решил да се ожени, и за добре замислената интрига, която напълно обърква плановете му.

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Сред солистите е американският тенор Самуел Робъртсън, който влиза в ролята на Ернесто. Робъртсън е възпитаник на Eastman School of Music, специализира във Виена и има участия на сцените на Виенската държавна опера и Опера Лайпциг. В ролята на Норина публиката ще види Александрина Михайлова – ученичка на Райна Кабаиванска, с участия на "Ла Скала" и европейски оперни сцени.

Финалната вечер на 29 август е голяма оперно-оперетна гала със специалното участие на Орлин Павлов. Програмата събира едни от най-популярните произведения на Бизе, Гуно, Росини, Моцарт, Доницети, Верди и Калман – от Куплетите на Тореадора от "Кармен" и La donna è mobile от "Риголето" до музика от "Севилският бръснар", "Дон Жуан", "Любовен еликсир", "Царицата на чардаша", "Графиня Марица" и "Травиата".

На сцената ще бъдат още Александрина Михайлова, Самуел Робъртсън, Жана Костова, Лилия Илиева-Михайлова, Свилен Николов и Велин Михайлов, както и цигуларите Красимир Щерев и Марина Винокурова. Диригент на галата е Светослав Борисов, оркестър на Държавна опера Варна.

С годините Банско Опера Фест се утвърди като една от разпознаваемите летни културни срещи в Банско, която среща класическата музика с широка публика извън традиционната оперна зала. Фестивалът е част от богатия културен календар на курорта и допълва облика на Банско като целогодишна туристическа дестинация, в която музиката и изкуството заемат все по-видимо място.

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От днес, 26 август, в Банско работят и две информационни точки за фестивала, на които гостите на града могат да получат повече информация за програмата и организацията на трите вечери.

В продажба са и последните VIP билети, като свободните места бързо се изчерпват. Всеки VIP билет осигурява място на първите редове пред сцената и достъп до специално обособената VIP зона с бар, пенливо вино и лек кетъринг, включени в цената на билета, както и възможност за снимка със солистите след края на вечерта. Билетите се предлагат в Eventim и на място в Банско.

И трите вечери започват в 20:30 ч. на площад "Никола Вапцаров". Основната фестивална програма е със свободен вход, с изключение на VIP зоната. Банско Опера Фест 2026 се организира от Община Банско и Monte Productions.