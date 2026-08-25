Един век музика среща морето: Берлинският радиосимфоничен оркестър идва за първи път в България

На 6 септември 2026 г. Варна ще стане част от история, започнала преди повече от столетие в Берлин - тази на музиката, записвана, излъчвана и съхранявана от радио, но предназначена да прекосява граници. В зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта в морската ни столица за първи път ще гостува Радиосимфоничният оркестър на Берлин (RSB), основан през 1923 г. - само три години преди първото издание на "Варненско лято".

Срещата е повече от любопитно съвпадение. През 2026 г. "Варненско лято" отбелязва 100 години, а берлинският оркестър носи със себе си традиция, в която е вписан почти целият музикален ХХ век: Хиндемит, Онегер, Мийо, Прокофиев, Рихард Щраус, Шьонберг, Стравински - имената, свързани с неговата история, звучат като своеобразна карта на европейската музика.

В България тази история ще има живо продължение във Варна. На диригентския пулт ще бъде Владимир Юровски - главен диригент и художествен ръководител на RSB от 2017 г., а от 2021 г. и генерален музикален директор на Баварската държавна опера в Мюнхен. Музикант от трето поколение, Юровски е сред най-търсените диригенти на съвременната сцена. Кариерата му преминава през Глайндборнския оперен фестивал, Лондонската филхармония, Баварската държавна опера и водещи оркестри в Европа и Северна Америка.

Фотограф: Suxiao Yang

До него ще застане Юлия Фишер - една от големите цигуларки на своето поколение. Тя ще изпълни Бетовеновия концерт за цигулка със своята "Гуаданини" от 1742 г. - инструмент, който носи близо три века история в самия си звук.

Програмата е безкомпромисна: Бетовеновият концерт за цигулка и Втората симфония на Йоханес Брамс - две творби, които поставят изпълнителите пред предизвикателството не просто да демонстрират виртуозност, а да намерят точния баланс между интелект, драматизъм и човешка чувствителност. Брамс - определеният от Роберт Шуман като "наследник на Бетовен", продължава традицията, но и разговаря с нея по свой собствен начин.

Зад тази програма стои и необикновената биография на RSB. Историята на Радиосимфоничния оркестър на Берлин започва през октомври 1923 г. с първия музикален час на германското радио. През следващите десетилетия негови главни диригенти са Серджу Челибидаке, Ойген Йохум, Херман Абендрот, Ролф Клайнерт и Хайнц Рьогнер. Оркестърът преминава през бурната история на Германия през ХХ век и успява не просто да оцелее, а да изгради международна репутация. Музикалната му памет включва срещи с някои от най-значимите композитори на модерната епоха. Паул Хиндемит, Артур Онегер, Дариус Мийо, Сергей Прокофиев, Рихард Щраус, Арнолд Шьонберг и Игор Стравински са сред имената, свързани с оркестъра. В по-ново време към тях се добавят Кшищоф Пендерецки, Питър Максуел Дейвис, Матиас Пинчер, Петер Ружичка, Хайнц Холигер, Йорг Видман, Томас Адес и Брет Дийн.

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От 2001 до 2016 г. Марек Яновски развива прочутата традиция на RSB в немския романтичен и късноромантичен репертоар, а под неговото ръководство е реализиран и световнопризнатият десетчастен Вагнеров цикъл. Преди него Рафаел Фрюбек де Бургос издига стандартите на ансамбловото единомислие и изгражда плътния симфоничен звук на оркестъра.

През 2017 г. идва ред на Владимир Юровски. Под негово ръководство се развива нова култура на оркестрова работа, основана на по-кооперативен творчески процес. Партньорството му с RSB води и до серия от значими записи - от Шнитке и Бритън до Хиндемит, Щраус и Малер.

Радиото остава част от генетичния код на оркестъра. Всички негови симфонични концерти се излъчват чрез Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk и rbb, а част от тях достигат до слушатели по света чрез Euroradio. Повече от 50 години RSB гостува редовно в Япония и Корея, както и на фестивали и в музикални центрове в Германия, Европа и извън нея.

Но голямата институция има и друга, особено важна посока - бъдещето. Една трета от дейността на оркестъра вече е свързана с проекти за младата публика. Семейни и детски концерти, камерни инициативи и образователни проекти превръщат музикантите от RSB в активни посредници между класическата музика и следващото поколение.

Тази мисия има своя естествен паралел и във философията на "Варненско лято". Артистичният директор на фестивала проф. Марио Хосен неведнъж е подчертавал европейското измерение на "Варненско лято". "Чрез езика на изкуството искаме да покажем, че Европа е обединена", казва той. Това изречение трудно би могло да намери по-точна илюстрация от предстоящия концерт. Защото на една сцена във Варна ще се срещнат германска музикална традиция, международни артисти, българска публика и фестивал, който вече век превръща града в част от европейската културна карта.

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В Деня на Съединението музикалният език на празника ще бъде този на Бетовен и Брамс. А Варна ще е мястото, където един век европейска музикална памет ще прозвучи на живо. Събитието е под почетния патронаж на Н. Пр. Ирене Мария Планк, посланик на Германия в България.

Билети могат да се закупят на касата на ФКЦ Варна и онлайн: Eventim.bg. Повече информация ще откриете в официалния сайт на "Варненско лято".