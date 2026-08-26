На български от другия край на света: Историята на "Цар Стангра"

На хиляди километри от България, в канадската провинция Квебек, една група създава музика изцяло на български език. В нея звучат тамбура, народни мелодии, гърлено пеене и ритуални хорове, но редом с тях стоят тежките китари и атмосферата на блек метъла. В текстовете се срещат Иван Вазов, Димчо Дебелянов и Константин Миладинов, а темите отвеждат към българската история, фолклор и предхристиянски вярвания.

Това е "Цар Стангра" – българска група, родена не в София или Пловдив, а в Квебек, Канада.

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Българска музика, създадена в Канада

Началото на "Цар Стангра" е поставено от Станислав Стефановски и Добрин Стоянов – двама българи, за които разстоянието от родината постепенно се превръща не в пречка, а в една от причините да се обърнат още по-силно към българската култура.

Добрин Стоянов е познат и като част от фолклорното дуо Freija, което достига до полуфиналите на "България търси талант". Именно срещата между традиционната българска музика и по-тежките музикални направления се превръща в една от характерните черти на "Цар Стангра".

Групата развива собствен прочит на pagan/folk black metal – музика, която използва елементи от българския фолклор не просто като екзотична украса, а като част от самата композиция и идентичност.

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През годините "Цар Стангра" излиза на канадска сцена, включително на фестивала Messe des Morts в Монреал, както и като подгряваща група на руската фолк метъл формация Arkona. Групата участва и на Skogen Fest заедно с международни групи като Graveland (от Полша).

"Химните на разрушените светове"

На 1 юли 2026 г. "Цар Стангра" издава втория си албум – "Химните на разрушените светове" (Hymns of the Broken Worlds). Осемте композиции изграждат своеобразно пътуване през различни пластове на българската култура – история, поезия, фолклор и митология.

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Сред тях е "Хан Аспарух", вдъхновена от образа на основателя на Дунавска България и включваща текст на поета Младен Исаев. "Черна песен" се обръща към едноименното стихотворение на Димчо Дебелянов, а "Тъга за Юг" поставя в съвсем различен музикален контекст знаменитото произведение на Константин Миладинов.

В "Последният поход" се появява мотивът от народната песен "Назад, назад, моме Калино", докато "Завръщането на родния бог" използва мелодични елементи от "Бре Петрунко". "Земни стражи" навлиза още по-дълбоко в ритуалната страна на българската традиция чрез гърлено пеене, хорове и образи, вдъхновени от кукерските обичаи.

Албумът завършва с "Българският език" по стихотворението на Иван Вазов – своеобразно заключение на творба, в която самият български език има централно място.

Фолклорът не като украса

Макар традиционните инструменти и мелодии да са важна част от музиката на "Цар Стангра", групата не се стреми просто да постави фолклор върху метъл композиции. В основата остава екстремният метъл, а фолклорните елементи се използват там, където имат смисъл за конкретната песен и нейната история.

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Тамбурата например не е сценичен аксесоар, а реален композиционен инструмент. Наред с нея в музиката могат да се чуят народни вокали, хорове, ритуален барабан и гърлено пеене. Така българската традиция се среща със съвременна музика, създадена на другия край на света.

Български език пред публика по света

Една от най-необичайните характеристики на проекта е решението музиката да остане на български. Това на пръв поглед поставя сериозна бариера пред международната публика. Реакцията към "Химните на разрушените светове" обаче показва нещо различно.

След излизането си албумът привлича внимание от специализирани музикални медии в различни части на света. За "Цар Стангра" се появяват рецензии, интервюта и публикации в Европа, Северна Америка, Южна Америка, Азия, Австралия и Африка. Така песни, изградени около български стихотворения, история и народни мелодии, достигат до слушатели, които в много случаи никога преди това не са се срещали с тези произведения.

Австралийското издание "Metal-Roos" обръща внимание на албума, британският GBHBL публикува подробен track-by-track материал, а музиката достига и до специализирани медии в Германия, Италия, Испания, Тайван, Аржентина и други държави.

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За група, която създава музиката си независимо от Канада и пее на български, този международен интерес има особено значение.

Когато разстоянието засилва връзката с България

Историята на "Цар Стангра" носи и един любопитен парадокс. Понякога именно животът далеч от България кара човек да погледне по-внимателно към културата, която е оставил зад себе си.

При "Цар Стангра" това постепенно се превръща в основа на цял музикален проект. Българският език не е заменен с английски заради международната публика. Народните мелодии не са променени, за да бъдат по-разбираеми. А стихотворенията на Вазов, Дебелянов и Миладинов достигат до слушатели, които вероятно никога не биха се срещнали с тях по друг начин. И може би именно това е една от най-интересните страни на историята на групата.

"Цар Стангра" не се опитва да направи българската култура по-малко българска, за да я представи пред света.

Прави точно обратното.

И изглежда, че светът е готов да слуша.