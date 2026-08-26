Елизара Янева отпадна от US Open, но се прибира със солиден чек

Първата ракета на България при жените Елизара Янева дебютира на Откритото първенство на САЩ с поражение. Тя си тръгва от надпреварата в Ню Йорк след поражение в първия кръг на квалификациите за основната схема. 19-годишната Янева отстъпи с 2:6, 5:7 на 21-годишната чехкиня Луцие Хавличкова, която през 2022 г. беше обявена за световна шампионка при девойките. Срещата продължи час и 35 минути.

19-годишната тенисистка заработи 32 000 долара

Дори и самото участие в тази фаза обаче е сериозен успех за българската ракета №1 сред жените. За 95 минути на корта тя заработи 32 000 долара.

Янева поведе с 2:1 в първия сет, но загуби следващите пет гейма и отстъпи с 2:6. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" навакса на два пъти пробив пасив до 4:4 във втората част. При 5:4 Янева пропусна три сетбола при сервис на Хавличкова. След това българката загуби три поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата.

ОЩЕ: Официално: България осъмна с нова първа ракета след Уимбълдън