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Елизара Янева отпадна от US Open, но се прибира със солиден чек

26 август 2026, 11:24 часа 620 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Елизара Янева отпадна от US Open, но се прибира със солиден чек

Първата ракета на България при жените Елизара Янева дебютира на Откритото първенство на САЩ с поражение. Тя си тръгва от надпреварата в Ню Йорк след поражение в първия кръг на квалификациите за основната схема. 19-годишната Янева отстъпи с 2:6, 5:7 на 21-годишната чехкиня Луцие Хавличкова, която през 2022 г. беше обявена за световна шампионка при девойките. Срещата продължи час и 35 минути.

19-годишната тенисистка заработи 32 000 долара

Дори и самото участие в тази фаза обаче е сериозен успех за българската ракета №1 сред жените. За 95 минути на корта тя заработи 32 000 долара.

Елизара Янева

Янева поведе с 2:1 в първия сет, но загуби следващите пет гейма и отстъпи с 2:6. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" навакса на два пъти пробив пасив до 4:4 във втората част. При 5:4 Янева пропусна три сетбола при сервис на Хавличкова. След това българката загуби три поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата.

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US open Елизара Янева
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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