DMC World DJ Championship: Най-престижното DJ състезание в света се завръща в България

На 3 октомври 2026 г. София отново става част от световната история на DMC. Легендарният DMC World DJ Championship – най-престижното DJ състезание в света с над 40 години история – се завръща на българската сцена с DMC Bulgaria DJ Championship 2026.

На сцената на Бар ПЕТЪК, София едни от най-добрите български DJ-и ще премерят техника, музикална селекция, креативност и сценично присъствие в битка за титлата DMC Bulgaria Champion 2026. Състезанието ще се проведе в две категории – THE OPEN и SCRATCH, а победителите ще получат възможността да представят България на DMC World DJ Championship и да се изправят срещу най-добрите DJ-и от цял свят.

А тази година DMC Bulgaria има и специален гост.

Снимка: DJ Rafik/Facebook - @Mitya Kolomiyets

DJ RAFIK – един от най-титулуваните шампиони в историята на DMC и световнопризнат майстор на техническия DJing – пристига в София като специален гост и част от журито на DMC Bulgaria DJ Championship 2026.

Артист, покорил сцени от Европа до Азия, Америка и Австралия, RAFIK носи със себе си световен шампионски опит, безупречна техника и енергия, която превръща всеки негов сет в шоу. Повече за DJ RAFIK – съвсем скоро.

Но DMC е повече от състезание. Това е среща на поколения, музика, технологии и култура. Място, където DJ-ите не просто пускат музика – те я създават на живо. Шампионатът се реализира с подкрепата на партньори, които споделят любовта към музиката, технологиите и развитието на българската DJ култура. Заедно организаторите и партньорите на DMC Bulgaria DJ Championship 2026 изграждат сцена, на която българските DJ-и могат да покажат таланта си, да бъдат забелязани и да направят следващата голяма крачка в своята кариера.

Повече информация и билети ще откриете на официалния сайт на събитието.