Кабинетът "Радев":

Бивш нападател на ЦСКА отпадна от групата на ОФИ Крит за реванша с „армейците“

26 август 2026, 11:58 часа 307 прочитания 0 коментара

Бивш нападател на ЦСКА отпадна от групата на ОФИ Крит за реванша с „армейците“. Става въпрос за 28-годишния белгиец Аарон Лея Исека. Офанзивният футболист не попадна сред избраниците на Христос Контис за визитата в София, тъй като се оплаква от болки в адуктора на левия крак. ЦСКА приема ОФИ Крит утре вечер в мач-реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубой в Гърция завърши при резултат 3:0 за домакините.

Христос Контис няма да може да разчита на още един водещ играч

Аут от сметките на Христос Контис за предстоящия мач с ЦСКА е и десният бек Николаос Маринакис. Крайният защитник страда от възпаление на кост и на този етап не може да играе за ОФИ Крит. Тази вечер гръцкият тим ще направи своята официална тренировка на Националния стадион „Васил Левски“ в София, след което ще стане ясно на кои играчи ще разчита наставника на тима за двубоя с „армейците“.

Аарон Лея Исека ЦСКА

Исека тотално разочарова в ЦСКА

Аарон Лея Исека пристигна в ЦСКА в началото на септември 2024-та именно от тима на ОФИ Крит. Тогава „армейците“ броиха 1,2 милиона евро за правата му. Той обаче така и не успя да се наложи в българския гранд като за 22 мача с „червената“ фланелка реализира само един гол. В крайна сметка през лятото на 2025-та договорът му с ЦСКА бе прекратен по взаимно съгласие и няколко месеца по-късно той се завърна в ОФИ.

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Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит Аарон Исека
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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