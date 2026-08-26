Взрив в гръцко кафене: Издирват се двама

Полицията в Гърция издирва двама мъже, които са хвърлили коктейли Молотов в отворено кафене в Атина в ранните часове в сряда, подпалвайки помещението, предаде гръцкото издание Kathimerini. Нападението е станало около 1:30 часа сутринта на площад „Агиос Николаос“ в централния квартал „Агиос Пантелеймонас“. Атаката е станала докато служителите все още са работили вътре. Свидетели, цитирани от държавната телевизия ERT, казаха, че двамата мъже са се приближили до кафенето, извадили две запалителни устройства от раница и са ги хвърлили към заведението.

Няма пострадали

Служителите използваха пожарогасители, за да овладеят пламъка, преди той да се разпространи. Няма съобщения за пострадали, а по-късно пожарникарите провериха помещенията, за да се уверят, че пожарът е напълно потушен.

Мотивът за нападението също е обект на разследване.

Припомняме, че в първия ден на юли в Солун бяха извършени три последователни атаки със коктейли Молотов срещу домовете на активисти и кандидати от управляващата партия „Нова демокрация“, като вследствие на един от взривовете има загинал човек. Същевременно наскоро Министерството на отбраната и въоръжените сили на Гърция остават в повишена бойна готовност след заплахите от висши ирански служители срещу американски бази в Европа. Атина е в контакт и със Съединените щати и Израел относно потенциални заплахи за гръцките и кипърските съоръжения. ОЩЕ: Гърция е в повишена бойна готовност: Мисли и как да помогне на България