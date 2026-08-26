Минаваме от конструктивна към критична опозиция, заплаши ГЕРБ

ГЕРБ преминава от режим на конструктивна към критична опозиция, която ще посочва ясно и аргументирано грешките на управляващите. Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков от парламентарната трибуна в декларация за началото на новия политически сезон.

В анализа си на първите 100 дни от управлението на кабинета на Румен Радев Биков очерта три основни извода. Според него правителството се очертава по-скоро като преходно, отколкото като реформаторско, тъй като се концентрира върху краткосрочни партийни цели, вместо върху дългосрочни стратегически приоритети.

Като втори проблем той посочи липсата на ефективен механизъм за вземане на решения. По думите му, въпреки мнозинството си в парламента, кабинетът не успява да превръща политическите заявки в реални действия. Още: Големият приоритет на ГЕРБ за новия сезон: Томислав Дончев обеща да са алтернатива

Третият извод на ГЕРБ-СДС е, че основното предизвикателство пред правителството не е опозицията, а способността му да отговори на очакванията, които произтичат от широкото парламентарно мнозинство.

Според Биков две са ключовите задачи пред Народното събрание през новата сесия - приемането на бюджета за 2027 г. и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

За бюджета от ГЕРБ-СДС очакват управляващите да променят подхода, използван при приемането на финансовата рамка за 2026 г. Биков настоя заявените реформи, структурни промени и намерението за значително намаляване на бюджетния дефицит да бъдат отразени в новия бюджет.

По отношение на ВСС ГЕРБ-СДС потвърждава, че няма да издига свои кандидати. Партията няма да участва и в договорки за разпределянето на местата в съвета. Още: ГЕРБ не се припознава в думите на военния министър за хибридната операция

"Изборът на нов състав на ВСС, който трябва да се осъществи с мнозинство от две трети, е изцяло отговорност на управляващите и от техния потенциал да намерят точки на съгласие с опозицията или с част от нея", заяви Биков.

"Президентските избори ще променят парламентарния ритъм"

В декларацията си Биков предупреди и за отражението на президентските избори на 25 октомври върху работата на парламента. Според него предизборната кампания може да наруши нормалния ритъм на Народното събрание и да изостри отношенията между парламентарните формации.

По думите му за ГЕРБ-СДС президентският вот е важен за запазването на политическия плурализъм. Още: Кой ще е следващият президент: Новият лидер на СДС обяви стъпките си за ГЕРБ и Андрей Гюров

"В момента тя се структурира около един безалтернативен център на власт", заяви Биков, като предупреди, че концентрацията на власт, включително чрез подчиняване на президентската институция, може да доведе до управленска криза и обществено напрежение.

Според него задачата на опозицията е да изгради ясна и реалистична алтернатива.

"За да бъде балансирана политическата система, ангажимент на опозицията е да изгради ясна, приемлива и реалистична алтернатива на едноличната власт", каза Тома Биков.

Той посочи, че това може да стане чрез повече диалог между опозиционните формации, приемане на политическия плурализъм и реалистична оценка на собствените им сили и възможности.