Бивш футболист на Левски влиза в управлението на друг роден гранд

Локомотив Пловдив официално обяви назначаването на новия си изпълнителен директор. Става въпрос за бившия футболист на Левски и български национал Венцислав Христов. "Смърфовете" публикуваха новината на сайта си. На ръководно ниво Христов е работил още като спортен директор на Рилски спортист. Локомотив Пловдив не е в добра форма от началото на сезона, като се намира в долната част на таблицата след изиграването на първите шест кръга от Първа лига.

Венцислав Христов е изпълнителен директор на Локомотив Пловдив

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив: "Венцислав Христов е новият изпълнителен директор на ПФК Локомотив Пловдив! Новината стана факт официално днес. Венцислав Христов е роден на 09.11.1988 година в София. Той е добре познато име във футболните среди. Като футболист се е състезавал за тимовете на Берое, Левски, Риека, Шкендербеу, СКА-Хабаровск, Черноморец (Бургас), Арда и др. В периода от 2013 година до 2016 година е част и от националния отбор на България.

Още: Тревога в тим от Първа лига: Миналия сезон се бореше за място в Европа, а сега - за оцеляване

Локомотив Пловдив е предпоследен в Първа лига

След края на своята състезателна кариера работи като спортен директор в Рилски спортист. Новият изпълнителен директор ще даде пресконференция за представителите на медиите на по-късен етап. ПФК Локомотив пожелава успех на Венцислав Христов!" "Смърфовете" не са в цветущо състояние от началото на сезона. Те са на предпоследната 13-а позиция, като в актива си имат само 3 точки. Те взеха една победа и загубиха цели пет пъти в първите шест кръга, като вкараха три гола и допуснаха осем.

Още: Пълно класиране в Първа лига 2026/27 - вече говорим не за топ 4, а за топ 5!