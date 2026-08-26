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Издирват 7-годишно дете в морето край Созопол (ВИДЕО)

26 август 2026, 11:55 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: Baltic Rescue Team/Facebook
Издирват 7-годишно дете в морето край Созопол (ВИДЕО)

Момче на седем години от Свищов е в неизвестност след инцидент в морето край плажа "Хармани" в Созопол, съобщиха от МВР. То е било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост. В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша.

Сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от 52-годишния баща на детето снощи около 19:00 часа. По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море, предава БТА.

Във Facebook страницата Baltic Rescue Team пише, че спасителните служби работят с пълна мобилизация. В издирването са включени полицията, Гранична полиция и екип от водолази. Спасителите затвориха зоната за къпане и внимателно наблюдават водната повърхност. Дронът на Baltic Rescue патрулира над района на плажа и подпомага издирвателната операция. Издирването на детето продължава с пълна интензивност.

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дете Издирване Созопол море Хармани
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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