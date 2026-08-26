Побесняла рускиня ругае Путин: Върна сина ми без глава, гражданска война ли искаш? (ВИДЕО)

"Владимир Владимирович, какво правите (на руски език глаголът е "творите")? Убивате (загробвате) нашите момчета. Убивате ги, погребвате ги". Това крещи поредната рускиня, но само в социалните мрежи – в поредната история на поредната гражданка на "русский мир", която е загубила близък (в случая сина си) на фронта в Украйна заради болните амбиции на Путин.

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Жената определно стига до много високи октави, докато разказва как другият ѝ син тръгнал да урежда погребението на брат си и му искали оригинален смъртен акт за целта, обаче майката твърди, че оригиналът бил прибран от руските власти и за семейството останали само ксерокопия. Защо – дали пример как се крият данни за убити руски войници в Украйна?

А защо се крият такива данни? Във видеото майката се оплаква, че "даже" семейството не може да получи социалните плащания и привилегии, които се полагат за смъртта на сина й. "Що за издевателство, Владимир Владимирович Путин", крещи рускинята и призовава видеото, което е записала, да бъде максимално разпространено в социалните мрежи (поне тези, които още що годе работят в Русия).

"Подигравате ли ни се, като ни вземате синовете. Чаках моя година и 8 месеца. Върнаха ми го без глава. Какво правите, какво искате – гражданска война ли? Скоро ще я получите. Вбесихте народа – той не иска да гласува. Докога ще ни се подигравате на нас, майките", крещи още жената и се заканва, че няма да даде и втория си син, след като вече се говори за нова мобилизация в Русия.

The mother of a Russian soldier killed in the “special military operation” recorded an emotional appeal to Putin after she was unable to receive the compensation payment for her son’s death



The family’s original certificate was taken away, while officials refuse to pay the… pic.twitter.com/JhOBuqg4vG — NEXTA (@nexta_tv) August 25, 2026

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