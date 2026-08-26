Войната в Украйна:

Побесняла рускиня ругае Путин: Върна сина ми без глава, гражданска война ли искаш? (ВИДЕО)

26 август 2026, 11:28 часа 862 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Побесняла рускиня ругае Путин: Върна сина ми без глава, гражданска война ли искаш? (ВИДЕО)

"Владимир Владимирович, какво правите (на руски език глаголът е "творите")? Убивате (загробвате) нашите момчета. Убивате ги, погребвате ги". Това крещи поредната рускиня, но само в социалните мрежи – в поредната история на поредната гражданка на "русский мир", която е загубила близък (в случая сина си) на фронта в Украйна заради болните амбиции на Путин.

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Жената определно стига до много високи октави, докато разказва как другият ѝ син тръгнал да урежда погребението на брат си и му искали оригинален смъртен акт за целта, обаче майката твърди, че оригиналът бил прибран от руските власти и за семейството останали само ксерокопия. Защо – дали пример как се крият данни за убити руски войници в Украйна?

А защо се крият такива данни? Във видеото майката се оплаква, че "даже" семейството не може да получи социалните плащания и привилегии, които се полагат за смъртта на сина й. "Що за издевателство, Владимир Владимирович Путин", крещи рускинята и призовава видеото, което е записала, да бъде максимално разпространено в социалните мрежи (поне тези, които още що годе работят в Русия).

"Подигравате ли ни се, като ни вземате синовете. Чаках моя година и 8 месеца. Върнаха ми го без глава. Какво правите, какво искате – гражданска война ли? Скоро ще я получите. Вбесихте народа – той не иска да гласува. Докога ще ни се подигравате на нас, майките", крещи още жената и се заканва, че няма да даде и втория си син, след като вече се говори за нова мобилизация в Русия.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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