Над 1000 музиканти призовават за бойкот на "Евровизия" заради Израел

23 април 2026, 9:01 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: ПР
Над 1000 музиканти и членове на музикални групи се подписаха под отворено писмо с призив за бойкот на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе във Виена през май, заради участието на Израел, предаде АФП.

Кои музиканти са срещу участието на Израел

Инициативата е подкрепена от групи като Massive Attack, Kneecap, Hot Chip, Sigur Rós, северноирландското трио Kneecap, един от членовете на което беше преследван от британското правосъдие за това, че е развял знаме на "Хизбула" по време на концерт през 2024 г., преди обвиненията да бъдат оттеглени, както и от изпълнители като Роджър Уотърс, Питър Гейбриъл, Брайън Ино, Надин Шах. Те настояват за протест срещу участието на Израел в състезанието.

Писмото e публикувано на сайта на движението No music for genocide ("Няма музика за геноцид"). В него се призовават организаторите на конкурса да изключат израелската обществена телевизия KAN, която по думите им "се превърна в съучастник в престъпленията срещу човечеството, извършени от Израел".

Френско-израелският певец Ноам Бетан е избран да представлява Израел в конкурса.

В писмото са приветстват държави като Испания, Ирландия, Словения, Нидерландия и Исландия, които отказаха участие в тазгодишния песенен конкурс.

Виена ще бъде домакин на 70-ото издание на "Евровизия" от 12 до 16 май, а България ще бъде представена от певицата DARA. Тя ще има честта да открие първа втората конкурсна вечер (14 май) с песента "Bangaranga", която вече има много фенове в Европа.

Източник: БТА

 

Весела Софева Отговорен редактор
