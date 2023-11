Брус Дикинсън в София на 16 юли 2024 с нов солов албум

След като през септември Брус Дикинсън изненада целия рок и метъл свят като обяви предстоящ солов албум и дати за турне в Латинска Америка, днес можем да потвърдим и дата за концерт в България, както и допълнителни подробности за "The Mandrake Project". Първият сингъл от него ще бъде "Afterglow of Ragnarok" – очаквано драматично и епично парче, което запознава феновете не само със звученето на албума, но и със завладяващата история, която е в основата на "The Mandrake Project". Песента излиза на 1 декември на колекционерска 7-инчова плоча, към която има и комикс от осем страници. Сингълът включва и оригиналната соло демо версия на Дикинсън на песента "If Eternity Should Fail", която се появява за първи път в албума "The Book Of Souls" на Iron Maiden през 2015 г.

След като вече бяха обявени концертни дати в Бразилия и Мексико за април и май следващата година, Брус Дикинсън и неговата феноменална група – в която участват китаристът Рой Зи, барабанистът Дейв Морено, басистът Таня О'Калахан и маестрото на клавишните инструменти Mishteria, продължават турнето си с поредица от европейски концерти, част от които е и софийската дата – 16 юли 2024.

Дикинсън споделя: "Този албум беше много лично пътуване за мен и съм изключително горд с него. Рой Зи и аз го планирахме, писахме и записвахме в продължение на години и съм много развълнуван, че хората най-накрая ще го чуят. Още по-развълнуван съм от перспективата да изляза да го представя с тази невероятна група и на живо! Видно е, че ще свирим на колкото се може повече концерти, на колкото се може повече места, за колкото се може повече хора!"

"The Mandrake Project" ще бъде седмият солов албум на Дикинсън и първият му след "Tyranny Of Souls" през 2005 г. и ще бъде издаден от BMG за цял свят.

Повече за турнето на Брус Дикинсън

Пълният списък с европейските дати за Bruce Dickinson - The Mandrake Project European Tour:

18th May – Barrowland Ballroom, Glasgow, UK

19th May – O2 Academy, Manchester, UK

21st May – Arena, Swansea, UK

23rd May – Rock City, Nottingham, UK

24th May – O2 Forum Kentish Town, London, UK

26th May – L’Olympia, Paris, FRANCE

28th May – 013, Tilburg, HOLLAND

29th May – De Oosterpoort, Groningen, HOLLAND

1st June – Barba Negra, Budapest, HUNGARY

3rd June – Arenale Romane, Bucharest, ROMANIA

5-8th June – Mystic Festival, Gdansk, POLAND *

5-8th June – Sweden Rock Festival, Solvesborg, SWEDEN *

9th June – Rockefeller, Oslo, NORWAY

16th June – Huxleys Neue Welt, Berlin, GERMANY

17th June – Grosse Freiheit 36, Hamburg, GERMANY

19 – 22nd June – Copenhell, Copenhagen, DENMARK *

24th June – Zeltfestival Rhein-Neckar, Mannheim, GERMANY *

25th June – Circus Krone, Munich, GERMANY

27 – 30th June – Hellfest, Clisson, FRANCE *

30th June – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LUXEMBOURG

3-6th July – Rockharz Open Air, Ballenstedt, GERMANY *

5th July – Ippodrome Delle Capannelle, Rock In Rome, Rome, ITALY *

6th July – Bassano Del Grappa, Metal Park, Vincenza, ITALY *

9th July – E-Werk, Koln, GERMANY

13th July – Hala, Zagreb, CROATIA

16th July – Kolodrum Arena, Sofia, BULGARIA

19th July – Kucukciftlik Park, Istanbul, TURKEY

* – фестивални участия

За повече информация и всички дати от европейското турне, посетете www.themandrakeproject.com. Билетите са в продажба от 8 ноември в 12:00 на обяд ексклузивно за членовете на Fest Club в мрежата на tickestation.bg, a в масова продажба влизат на 10 ноември и са на цени от 77 до 120 лв. Събитието във фейсбук е тук.