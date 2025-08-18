Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026 г.

Емблематичната рок група DIRE STRAITS LEGACY се завръща у нас с турне в няколко града сред които София, Варна и Пловдив, което може да се окаже последното такова в нашата страна. Британската група ще разтърси Зала 1 на НДК на 23-и март и ДКЦ във Варна на 28-и март. Съвсем скоро ще станат ясни и датите за останалите градове, които ще могат да изживеят още веднъж магията на хитове като "Sultans of Swing", "Money for Nothing", "Six Blade Knife" и много, много други.

Очаква ни нещо велико с марката Dire Straits, което да остане завинаги в историята! Билети можете да закупите онлайн в мрежата на Bilet.bg.

Още: Група "Елит" са специален гост на концерта на Graham Bonnet Band на 4 ноември

За Dire Straits

Стартираща през 1977 г., бандата Dire Straits бързо набира популярност във Великобритания, а след това и в целия свят, създавайки най-големия си хит "Sultans of Swing" още през 1978 г. Техният най-успешен албум "Brothers in Arms" достига зашеметяващите 30 милиона продажби през 1985 г., превръщайки се в осмия най-бързо продаван албум в цялата история на Великобритания.

Още: Ashes of Ares с концерт в София: Ще чуем великия албум "The Dark Saga" на Iced Earth

Заедно ще имаме уникалния шанс да се докоснем още веднъж до една от най-популярните рок групи за всички времена, донесли безброй емоции на няколко поколения. Организаторите съветват да не чакате последния момент и да закупите още сега своя билет, за да станете част от легендата Dire Straits.