Етно сензацията Barcelona Gipsy balKan Orchestra пристига в България за огнено шоу със световен размах

След поредица от напълно разпродадени концерти по целия свят и нестихващи аплодисменти, световноизвестната формация Barcelona Gipsy balKan Orchestra се завръща в България за експлозивна балканска вечер по покана на Cantus Firmus и Община Пловдив. На 22 октомври 2025 г. от 19:30 ч. виртуозните музиканти ще завладеят зала "Колодрум" в Пловдив с нов, грандиозен спектакъл, в който страстта, енергията и ритъмът ще превземат сърцата на публиката. Със своя уникален стил BGKO ще превърнат всяко изпълнение по време на дългоочакваната вечер в пътуване отвъд границите на жанровете и културите. Емоцията е гарантирана, а музикалната разходка между Балканите, Близкия изток и Средиземноморието обещава истински спектакъл.

Снимка: Cantus Firmus

На сцената на зала "Колодрум" ще излязат музикантите от най-страстната международна етно група в актуален състав: Ivan Kovacevic, Margherita Abita, Julien Chanal, Xavier Gonzalez Ranchal, Pere Nolasc Turu, Fernando Salinas Olcoz и Albert Martin Munoz. Специално за българската публика те ще изпълнят най-големите си хитове, както и нови композиции, подбрани ексклузивно за концерта у нас.

Много специален концерт

Снимка: Cantus Firmus

Концертът в България ще бъде още по-специален, защото към музикантите от Barcelona Gipsy balKan Orchestra на сцената ще се присъедини и Калоян Куманов – един от най-талантливите и разпознаваеми акордеонисти в Европа. Със зашеметяващите си изпълнения на класически музикални произведения и неподражаем сценичен чар, Калоян бе избран да бъде част от международната формация и вече впечатли публиката на европейското турне на групата. Сега той ще пренесе яркия блясък на таланта си у дома, за да сподели магията на международната сцена с българските ценители.

Музикантите от Barcelona Gipsy balKan Orchestra и друг път са изнасяли фантастични спектакли у нас, в рамките на "Европейски музикален фестивал". Предишните им гостувания са абсолютно доказателство за силната им връзка с българските почитатели, които отново ще имат възможността за изживеят шоу с безкомпромисно звучене и емоция.

Снимка: Cantus Firmus

Събитието през октомври тази година, организирано от Cantus Firmus, с подкрепата на Община Пловдив, обещава да бъде една от най-грандиозните музикални вечери в културния календар на града. Очаква се интересът да бъде изключително голям, а най-големите фенове вече осигуриха своите места за празника на огнената балканска музика. Билети можете да закупите онлайн в мрежата на EPAYGO.

