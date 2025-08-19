Акустична вечер в чест на Тодор Колев

На 26 август 2025 г. сцената на Амфитеатър НДК (Кино Кабана) ще събере публиката за една специална вечер, посветена на златните образци на българската естрада и на обичания Тодор Колев. Концертът ще бъде реализиран от актрисата Иванка Шекерова заедно с музикантите от „Фалшивите герои“, които ще представят популярни песни в акустична форма. Публиката ще преживее едно вълнуващо пътешествие в духа на 70-те, където музиката и театралното присъствие се преплитат в обща емоция.

Повече за концерта

Събитието е част от проекта „Акустични следобеди – Лятото на 70-те“, реализиран с подкрепата на Столична община – Лятна програма. Жанрово концертът се вписва в българската поп и естрадна традиция, като репертоарът отдава почит на някои от най-знаковите песни, белязали културната памет на няколко поколения.

„Акустични следобеди – Лятото на 70-те“ включва общо пет акустични концерта, които представят разнообразни стилове – от рок и джаз до балади и боса нова. Проектът цели да обогати културния живот на София, като предоставя достъпна сцена за млади и изгряващи артисти и същевременно дава възможност на публиката да се докосне както до българските, така и до международни музикални традиции.

ВХОДЪТ е свободен.