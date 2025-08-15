Още силни имена се присъединяват към Orbital след по-малко от седмица

Шоуто на британското дуо Orbital е на 21 август, част от Sofia Solid, а броени дни преди дългоочакваната дата организаторите от Fest Team обявиха и кои артисти ще подгряват вечерта. Става дума за T.R.A.C., High Roll и Преслава Кръстева, известна още като "LVA". Билети за шоуто на Orbital все още се продават в мрежата на Ticketstation, като е препоръчително да се сдобиете с пропуск предварително.

Кого ще чуем преди Orbital

T.R.A.C. е доказал таланта си в работата си с легендарни хип-хоп продуценти като Marc Mac (4hero) и Lewis Parker (UK). Като дръм енд бейс MC той е разтърсвал сцените с постоянно нарастващ списък от диджеи от А класа като LTJ Bukem, Roni Size и Goldie и е международно признат през цялата си кариера в жанра като премиерно MC, родено в Щатите, с корени на талантлив хип-хоп артист.

High Roll са водещо българско дръм енд бейс/джунгла дуо, сформирано от Димо Пангелов (Mocks) и Мартин Попов (Konspirator). Те са си спечелили репутацията на ключови промоутъри и хедлайнери на големи събития, споделяйки една сцена с международни икони като The Prodigy, Korn, Moby, Wu-Tang Clan, Five Finger Death Punch, Rudimental, Chase & Status, Goldie, Amon Tobin, Noisia, Sigma, Pendulum, Roni Size, Andy C, LTJ Bukem, Wilkinson и други.

Преслава Кръстева, известна още като "LVA", е българска певица/авторка на песни, продуцент на електронна музика и медиен композитор, базирана в Лондон, Великобритания. Музиката ѝ се състои от елементи на дарк поп/електроника/кинематограф/нео соул/авангард поп. Поглъщащ звуков дизайн, мощни дълбоки вокали и традиционни български песнопения утвърждават уникалния стил на LVA, отличаващ се както с топли и тонове, така и с използването на мултитракинг вокали, създаващи сложен и мистериозен ефект.

