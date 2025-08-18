МУЗИКАУТОР припомня: всеки търговски обект с музика, подлежи на лицензиране

В разгара на активния летен сезон, МУЗИКАУТОР напомня на собствениците и управителите на търговски и туристически обекти, че използването на музика в заведения, хотели, магазини и други обществени пространства изисква лиценз по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Под надслов “Лицензирай музиката с МУЗИКАУТОР - комплимент за твоите звездни клиенти” кампанията припомня, че музиката е част от преживяването, което клиентите очакват – особено в летните туристически обекти, където всяка подробност има значение.

Страницата на кампанията предоставя ясна информация, лесна навигация и директен достъп до онлайн калкулатора, чрез който търговците могат да изчислят стойността на лиценза, да подадат заявка и да получат договор – напълно онлайн. Така бизнесът спазва закона, избягва санкции и показва уважение към труда на авторите и артистите, а клиентите получават пълноценно и запомнящо се изживяване.

Лицензът, издаван от МУЗИКАУТОР, урежда правата на авторите на музика, текст и аранжимент. За да бъде обектът напълно изряден, следва да се уредят и сродните права – тези на изпълнителите и продуцентите, които се администрират от организацията ПРОФОН. Сключването на договори с двете организации е възможно чрез онлайн калкулатора.

Освен че спазват закона, коректните ползватели избягват и сериозни санкции (глоби до 30 000 лв. при повторно нарушение). В края на месец юли Министерство на културата провери 81 обекта в гр. Приморско, гр. Царево, гр. Ахтопол, с. Лозенец, гр. Варна, гр. Каварна и к.к. Св. Св. Константин и Елена. 41% от проверените си осигуриха спокойствие с лиценза от МУЗИКАУТОР, използвайки легално над 95% от световния репертоар.

Предимствата на лицензирането с МУЗИКАУТОР включват бърза онлайн процедура – от заявката до договора и получаването на лиценза, всичко се случва за минути в три лесни стъпки и персонализирана цена, базирана на типа обект, локация, работни дни в седмицата и други. Бизнесът може да се възползва от различни видове отстъпки за сезонни или новооткрити обекти, такива в малки населени места, както и за членове на браншови организации.

В разгара на туристическия сезон, когато клиентското преживяване е ключово, музиката е един от най-мощните инструменти за създаване на атмосфера и привличане на внимание. Коректното ѝ използване е не просто правно задължение, а знак за професионализъм, уважение към труда на творците и клиентите.

За повече информация и заявка за лиценз: https://musicautor.org/licensirai-lqtoto-2025 или телефон за безплатна консултации към отдел „Публично изпълнение“: +359 885 343459