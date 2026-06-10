Иван Пенчев празнува рождения си ден на сцената на "Софийски музикални седмици" с концерт между вековете

На 13 юни от 19:00 часа в Зала „България“ Международният фестивал „Софийски музикални седмици“ ще предложи едно от колоритно и вдъхновяващо събитие в своята програма – концерта „Резонанси: От барок до джаз“ с участието на цигуларя Иван Пенчев и пианиста Иля Овчинников.

Повече за концерта

Концертът има и личен повод – рождения ден на примариус на QUARTO квартет Иван Пенчев, един от обичаните български музиканти, който избира да сподели празника си с публиката чрез любимата музика, която най-силно го вдъхновява.

Негов партньор на сцената ще бъде пианистът Иля Овчинников – с впечатляваща международна кариера, чиито концерти се отличават с виртуозност, артистична свобода и изключителна чувствителност към музикалния детайл. Срещата между двамата музиканти обещава не просто концерт, а истински празник на музикалното общуване през вековете.

„От Барок до Джаз“ - повече от три столетия музикална история, обединени от духа на виртуозност, импровизация и свобода на изразяване. Публиката ще чуе знаменитата „Шакона“ на Томазо Витали, емоционалната Соната за цигулка и пиано на Джордже Енеску, огнената „Унгарска рапсодия“ от Бела Барток и блестящата концертна фантазия „Циганка“ на Морис Равел.

Кулминацията на вечерта ще бъде специално аранжираната за цигулка и пиано версия на легендарната „Spain“ от Чик Кърия – произведение, което съчетава джаз, класика и испански колорит в едно от най-разпознаваемите музикални произведения на ХХ век.

„Резонанси“ е концерт, който съзнателно излиза извън традиционния класически канон и предлага различен поглед към музикалната история. Вместо познатите шедьоври на виенските класици, вечерта поставя във фокус произведения, които носят ярка индивидуалност, страст и непредвидимост. От бароковата експресивност до свободния дух на джаза, музиката ще разкрие безкрайните възможности на цигулката и пианото да разказват истории отвъд времето и жанровете.

Това ще бъде вечер на виртуозност и емоция, на приятелство и споделено музициране – концерт, който превръща рождения ден на един артист в празник за всички любители на музиката.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети на касата на зала „България“ и в мрежата Eventim.